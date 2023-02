Wer Kinder fördert, ermutigt, protegiert, pusht und inspiriert, investiert in eine bessere Zukunft. Das ist für das in Gurten ansässige Familienunternehmen Fill keine hohle Phrase. Es ist Programm auf verschiedenen Ebenen. Die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit ist im Kinderparadies „Planet Filli Future“ Selbstverständlichkeit. Seit vielen Jahren engagiert sich Fill bei den Berufsorientierungstagen. Von 450 Schülern jedes Jahr, so CEO Andreas Fill, kommen 150 darauf „schnuppern“ und von diesen wiederum bewerben sich rund 100 um eine Lehrstelle. Doch mit dem „Future Lab“, der „coolsten Wissensfabrik für digitale Talente und innovative Geister“, ist Fill in völlig neue Sphären vorgedrungen. Es ist eine moderne Wissens- und Lernstätte für Kinder und Jugendliche, unterteilt in acht Labs, die in sich abgeschlossene Lerneinheiten bilden, bei der sich selbst Erwachsene noch spielerisch Wissen und Kompetenzen von morgen aneignen können.

Digitalisierung, Forschung, Innovation, Naturwissenschaften und Technik stehen hier im Fokus und, so Andreas Fill, „wir werden überrannt“. In den acht von Corona unbehelligten Monaten im Vollbetrieb waren 2400 Kinder und Jugendliche und 150 Lehrkräfte im Training. Übrigens für die Schulen im Bezirk und auch darüber hinaus völlig kostenlos.



Podcast-Tipp der Redaktion: Andreas Fill vs. Josef Zotter: Ein Streitgespräch

„Für die Reputation des Unternehmens ist das Future Lab ein ganz ein wichtiger Pfeiler“, sagt Andreas Fill und kann es auch belegen: „Gegen den Trend hatten wir bei der ‚Langen Nacht der Forschung‘ einen Besucherrekord mit über 800 Personen und von den 24 Gruppen, in die sie eingeteilt waren, gab es nur eine einzige ohne ein Kind, das schon bei uns war und begeistert seine Eltern mitgebracht hat.“



So schmerzt es Andreas Fill denn hörbar, dass die Firmeninitiative – baulich wurden immerhin 300.000 Euro investiert, dazu kommen Personalkosten für drei Vollzeitbeschäftigte – von der öffentlichen Hand abschlägig behandelt wurde: „Grundsätzlich macht Fill keine Investitionen, nur weil es Förderungen gibt. Wir hatten eingereicht, wurden aber abgelehnt, weil es zu wenig wissenschaftlich sei. Da stellt man sich dann schon gewisse Fragen … Wenn man Tausenden Kindern Einblick in die Robotik gibt und das nicht förderungswürdig ist, was dann? Da fehlt mir der Schmäh.“



Natürlich ist es auch eine Markenbildungsmaßnahme. Andreas Fill, der in der 2014 gegründeten Initiative „Hot Spot! Innviertel“, wo es darum geht die Region als Arbeitgeber zu stärken, vorne mit dabei ist, gibt aber auch zu bedenken: „Jedes Kind, das in der Berufsorientierung den richtigen Schritt macht, ist ein Vorteil für die Gesellschaft.“ Das Future Lab und die Welt drum herum sei denn auch „noch lange nicht zu Ende optimiert. Die Ideen gehen nicht aus. Die Flipchart-Seiten werden immer mehr!“ Die nächsten Themen, die für 2023 und 2024 auf der Agenda stehen: ein „Future Lab to go“, wo Fill auf Messen usw. mit Highlights unterwegs sein wird, und ein Talentepool, in den schon Volksschüler hereingeholt werden sollen: „So wie in der Formel 1 üblich, wollen auch wir schon Junior-Teams schaffen.“