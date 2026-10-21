Rüstungsindustrie Europa : Hensoldt, Steyr Motors und der große Umbau der europäischen Rüstungsindustrie

21.10.2026
Lesezeit: ca. 10 Minuten
Europas Rüstungsindustrie steht vor einem gewaltigen Umbau. Hensoldt baut seine Radarproduktion aus, Steyr Motors bereitet höhere Stückzahlen vor. Doch der Rüstungsboom stößt auf ein Problem, das selbst neue Fabriken nicht lösen können.

Inhalt

Maschinenfabrik Liezen und Gießerei (MFL) Defence

Europas Rüstungsindustrie stellt ihre Fertigung auf höhere Stückzahlen um: Hensoldt erweitert die Radarproduktion, Steyr Motors setzt auf standardisierte Motorenfamilien. Doch der Produktionshochlauf hängt nicht allein von den Kapazitäten der Hersteller ab.

- © www.photoinstyle.at/ Maschinenfabrik Liezen und Gießerei (MFL)

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Erstveröffentlichung
21.10.2026
Letzte Aktualisierung
21.10.2026
Daniel Pohselt