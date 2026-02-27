Steyr Motors : Kleinserie statt Manufaktur: Motorenbauer reagiert auf Verteidigungsboom

27.02.2026
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Steigende Nachfrage aus der Verteidigungsindustrie zwingt selbst etablierte Zulieferer zu einer neuen Produktionsstrategie: Steyr Motors fertigt Hochleistungsdiesel heute in skalierbarer Kleinserie statt in Manufakturarbeit. Das Unternehmen setzt auf modulare Plattformen, Standardisierung — und Flexibilität bei Kapazitätsreserven.
steyr motors

Besonders im schweren Fahrzeugbau der Rüstungsindustrie dominierte bei Steyr Motors lange Zeit der Manufakturcharakter: „Produkte etwa für Kettenfahrzeuge wurden auf Einzelarbeitsplätzen aufgebaut“

- © steyr motors

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
27.02.2026
Letzte Aktualisierung
27.02.2026
Daniel Pohselt