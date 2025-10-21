Der oberösterreichische Spezialist für Motorentechnologie, Steyr Motors, steigt mit einem neuen, kompakten und modularen Aggregat in das globale Geschäftsfeld der mobilen Energieerzeugung ein. Die Serienproduktion soll im zweiten Halbjahr 2026 anlaufen. Bis 2030 erwartet das Unternehmen daraus einen zusätzlichen kumulierten Umsatz von deutlich über 100 Millionen Euro, wie es am Dienstag in einer Pressemeldung bekanntgab.

>>> Steyr Motors expandiert nach Asien: Joint Venture bringt Millionen-Einnahmen

Die sogenannte M12-Power-Unit ist für einsatzkritische Verteidigungsszenarien konzipiert – etwa zur Anti-Drohnen-Abwehr, für Energieversorgung bei militärischen Spezialoperationen, in Basislagern sowie im Rahmen humanitärer Hilfseinsätze und Katastrophenhilfe. Bereits jetzt gebe es „erste vielversprechende Gespräche mit potenziellen Kunden über konkrete exklusive Abnahmeverträge“, teilte Steyr Motors mit.

Immer top informiert über Österreichs Industrie? Abonnieren Sie unser Daily Briefing – werktäglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox!