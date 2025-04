Die Militärausgaben der EU-Mitgliedsstaaten steigen rapide. Im vergangenen Jahr investierte Europa 326 Milliarden Euro in die Verteidigung, und bis 2030 soll diese Summe auf 800 Milliarden Euro anwachsen. Vor diesem Hintergrund sichert sich MFL einen bedeutenden Auftrag zur Produktion von Turmgehäusen für den Kampfpanzer „Leopard 2“. Diese tonnenschweren Schweißkonstruktionen sind essenziell für den Schutz der Besatzung und Hightech-Systeme des Panzers.

>>> MFL-Chef Decker über Neugeschäft in der Rüstung: "Haben uns zu lange der Hoffnung ergeben, dass die Menschheit friedlicher geworden ist"

„Europa muss in der Lage sein, eigene Hochtechnologie für die Verteidigung herzustellen – insbesondere in Anbetracht der aktuellen sicherheitspolitischen Bedrohungen. Mit unserer jahrzehntelangen Expertise in der Fertigung hochqualitativer und präziser Schweißkomponenten und Gussteile leisten wir einen aktiven Beitrag, um diejenigen zu schützen, die uns schützen“, erklärt Herbert Decker, Geschäftsführer der Maschinenfabrik Liezen und Gießerei (MFL).