Die drei Finalisten des Fabrik2024-Awards präsentierten Donnerstagvormittag - nach einer Reihe von Vor-Ort-Evaluierungen durch Fraunhofer Austria - ihre Produktionen den Fabrik2024-Juroren Klaudia Ebner, EVN Biogas, Lukas Lingitz, Fraunhofer Austria Research, Jürgen Minichmayr, Greiner Packaging, Christina Rami-Mark, MARK Metallwarenfabrik sowie Martin Weger, ENGEL AUSTRIA.



Im letzten Schritt eines höchst selektiven mehrstufigen Evaluierungsprozesses - wie unter anderem Vor-Ort-Evaluierungen - präsentierten die drei Finalisten der Fabrik2024-Jury in Live-Hearings ihre Produktionskonzepte. Berücksichtigung fanden die Schwerpunkte Digitalisierung und kontinuierliche Verbesserung ebenso wie Logistik- und Shopfloormanagement.



Als Konstante des Wettbewerbs gilt seit jeher: Jeder hat die Chance, den begehrten Preis nach Hause zu bringen - ob Konzern oder Mittelständler. Eine besonders überzeugende Gesamtperformance fand die Jury im Siegerwerk von Geberit. Nur knapp geschlagen geben mussten sich die Unternehmen GW St. Pölten Integrative Betriebe sowie Palfinger Werk Lengau.



Wie in den Jahren zuvor, gab es eine Reihe von Sonderpreisen: Der Gewinner des Kategoriepreises „Efficient Factory“ ist ebenfalls Geberit. Gewinner des Kategoriepreises „Smart Factory“ ist Palfinger Werk Lengau. Der Kategoriepreis „Sustainable Factory“ ging an GW St. Pölten Integrative Betriebe.



Der Fabrik-Award wurde heuer zum mittlerweile 14. Mal von INDUSTRIEMAGAZIN und Fraunhofer Austria vergeben. Er gilt als einer der härtesten Produktionspreise Europas. 2025 wird der Wettbewerb mit seinem Finale beim Sieger Geberit in Pottenbrunn gastieren.