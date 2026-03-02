Hensoldt : Radare in Serie: Wie Hensoldt seine Produktion transformiert

02.03.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Initiativen wie European Sky Shield treiben die Nachfrage nach Rüstungsgütern. Der Sensorspezialist Hensoldt reagiert auf den Boom mit einem Umbau seiner Radar-Fertigung in Süddeutschland: Produktionslinien ersetzen zunehmend die Einzelstückproduktion. Im neuen Werk sollen gar bis zu 1.000 Radare pro Jahr gebaut werden.
Hensoldt

Fertigung von Hochfrequenzmodulen bei Hensoldt

- © Hensoldt

Erstveröffentlichung
02.03.2026
Letzte Aktualisierung
02.03.2026
Daniel Pohselt