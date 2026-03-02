Rüstung : Headhunterin: "Die Primes greifen keineswegs alle Talente ab"

02.03.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Während Auto- und Maschinenbau Personal abbauen, stellt die Verteidigungsgüterindustrie massiv ein. Doch Spitzengehälter sind selten, und die großen Konzerne sichern sich nicht automatisch die besten Köpfe. Personalberaterin Eva Brückner erklärt, welche Mitarbeiterprofile die Rüstungsindustrie händeringend sucht, wie es um die Frauenquote steht und warum Sachkompetenz wichtiger bleibt als Idealismus.
Eva Brückner

Personalberaterin Eva Brückner: "Viele erwarten höhere Gehälter. Tatsächlich orientieren sich die meisten Unternehmen am Metall- und Elektro-Tarif" 

 

- © heinrich&coll gmbh

Erstveröffentlichung
02.03.2026
Letzte Aktualisierung
02.03.2026
Daniel Pohselt