Beim Industriekongress 2025 schlug Herbert Decker, Geschäftsführer der Maschinenfabrik Liezen (MFL), in einer mit Spannung erwarteten Keynote zum Thema „Rüstungsproduktion – eine Chance für Europas industrielle Basis?“ deutliche Töne an. Seine Diagnose: Europa sei sicherheitspolitisch zum Spielball fremder Mächte geworden – und verpasse zugleich eine industriepolitische Chance historischen Ausmaßes.

>>> Wie Österreichs Industrie vom geopolitischen Wandel profitiert – drei strategische Chancen

Decker eröffnete mit einem pointierten Bild: „Europa ist nicht die Königin im Spiel. Europa ist nicht einmal ein Spieler. Europa ist das Brett, auf dem geopolitisch Schach gespielt wird.“ Während die USA, China oder Russland machtpolitisch agieren, beschränke sich Europa auf Reaktionen, Gipfeltreffen und wohlmeinende Absichtserklärungen.

Diese passive Rolle habe unmittelbare sicherheitspolitische wie wirtschaftliche Konsequenzen, betonte der MFL-Chef. Europa hänge in zentralen militärischen Schlüsselbereichen wie Satellitenaufklärung, Luftbetankung, strategischem Lufttransport oder Cyberabwehr nahezu vollständig von den Vereinigten Staaten ab. Ohne US-Beteiligung wäre die NATO auf hohem Niveau nicht einsatzfähig.

Rüstungsindustrie, Sicherheitslage, strategische Industriepolitik: Bleiben Sie informiert über die neuesten Entwicklungen im europäischen Defence-Sektor. Abonnieren Sie unseren Newsletter Daily Briefing – werktäglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox mit allem, was für Österreichs und Europas Industrie jetzt zählt.