Deloitte Österreich zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2025 des INDUSTRIEMAGAZIN erneut zu den leistungsstärksten Beratungsunternehmen des Landes. Die Auszeichnung erstreckt sich über vier zentrale Kategorien und Branchen: Platz 1 in der Kategorie „Steuerberatung“, Platz 2 im Bereich „Mergers & Acquisitions (M&A)”, Platz 3 in der Branche „Familienunternehmen & Mittelstand” sowie Platz 3 in der Branche „Handel & Konsumgüter”.

Die starke Platzierung in mehreren Bereichen unterstreicht die breite fachliche Aufstellung und Marktführerschaft von Deloitte – insbesondere im steuerlichen Umfeld sowie in der strategischen Beratung von Unternehmen in Umbruchsituationen.

Herbert Kovar, Managing Partner Tax & Legal bei Deloitte Österreich, sieht die Ergebnisse als klares Zeichen für das Vertrauen der Kund:innen und die Leistung des Teams: „Es freut uns sehr, dass wir in vier Bereichen des Rankings in Top-Positionen gewählt wurden. Das zeigt, wie breit Deloitte Österreich aufgestellt ist. Der erste Platz in der Steuerberatung ist eine besondere Auszeichnung für unser gesamtes Team. Als größter Steuerberater des Landes motiviert uns das, weiterhin mit vollem Einsatz für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein.“

Deloitte unterstützt seine Mandant:innen nicht nur bei der steuerlichen und rechtlichen Gestaltung, sondern auch bei komplexen M&A-Prozessen, Strukturierungen und Unternehmensübergaben. Besonders im Mittelstand und im Konsumgüterbereich profitieren Familienunternehmen von maßgeschneiderten Lösungen, praxisnaher Begleitung und internationaler Vernetzung.

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZINS erscheint jährlich und zählt zu den anerkanntesten Marktanalysen der Beratungsbranche in Österreich. Im Mai 2025 wurden 250 Entscheidungsträger:innen aus Wirtschaft und Industrie befragt. Bewertet wurden unter anderem Beratungsqualität, Fachkompetenz, Umsetzungsstärke und der konkrete Nutzen für Unternehmen. In die Analyse einbezogen wurden klassische Beratungsunternehmen, IT-Consultants, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Inhouse-Teams.