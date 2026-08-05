Eine ungewöhnlich knappe Börsenmitteilung hat Spekulationen über die Zukunft von Steyr Motors ausgelöst. Am Dienstagabend, dem 28. Juli 2026, bestätigte der Vorstand des Unternehmens nach Börsenschluss, dass Gespräche mit der US-amerikanischen Red Cat Holdings geführt worden waren. Gegenstand der Verhandlungen sei der mögliche Abschluss eines sogenannten Business Combination Agreements gewesen. Dieses hätte im Zusammenhang mit einem freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot für sämtliche Aktien der Steyr Motors AG stehen können.

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Mehr als die Bestätigung der Gespräche und deren vorläufiges Ende teilte Steyr Motors zunächst nicht mit. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung würden keine weiteren Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen geführt, hieß es in der Ad-hoc-Mitteilung. Die Veröffentlichung stelle außerdem weder ein konkretes Kaufangebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Steyr-Motors-Aktien dar.

Wenig später nahm auch Red Cat Holdings Stellung. Der US-Konzern bestätigte, Steyr Motors geprüft und einen vorläufigen, unverbindlichen Vorschlag für eine mögliche Transaktion unterbreitet zu haben. Dieses Angebot sei inzwischen zurückgezogen worden. Ein endgültiger Vertrag sei nicht unterzeichnet worden, und derzeit liege kein aktiver Vorschlag für eine Transaktion mit Steyr Motors vor. Zu Marktgerüchten oder möglichen künftigen Transaktionen wolle sich Red Cat nur äußern, wenn eine Veröffentlichung rechtlich erforderlich oder aus Sicht des Unternehmens angebracht sei.