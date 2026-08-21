Als Papperger Anfang 2013 den Vorstandsvorsitz übernahm, war Rheinmetall noch ein ungewöhnlicher Mischkonzern. Neben Waffen, Munition und Militärfahrzeugen gehörten Kolben, Pumpen, Ventile und andere Komponenten für die Automobilindustrie zum Geschäft. Papperger selbst war allerdings tief im Rüstungsbereich verwurzelt: Er arbeitet seit 1990 für Rheinmetall und leitete schon vor seinem Aufstieg an die Konzernspitze unter anderem das Waffen- und Munitionsgeschäft.

Inzwischen ist vom alten Gleichgewicht kaum noch etwas übrig. Im Juni 2026 unterschrieb Rheinmetall den Vertrag zum Verkauf der zivilen Power-Systems-Sparte an die Industriegruppe Aequita. Der vorläufige Kaufpreis beträgt 350 Millionen Euro, der Abschluss ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen und steht noch unter regulatorischem Vorbehalt. Bereits zuvor hatte Rheinmetall Teile seines Kolbengeschäfts verkauft. Damit konzentriert sich der Konzern nahezu vollständig auf das Verteidigungsgeschäft.

Parallel dazu hat Papperger massiv zugekauft. 2023 übernahm Rheinmetall für rund 1,2 Milliarden Euro den spanischen Munitionshersteller Expal. Ende 2024 folgte für einen Unternehmenswert von 950 Millionen Dollar der amerikanische Fahrzeugspezialist Loc Performance. Mit solchen Transaktionen erweiterte Rheinmetall nicht nur Kapazitäten, sondern auch seinen Zugang zu wichtigen Auslandsmärkten.

Die NVL-Übernahme ist der bislang sichtbarste Schritt dieser Strategie. Das Unternehmen brachte mehr als 2.000 Beschäftigte weltweit, die vier deutschen Werften sowie internationale Standorte und einen bereits milliardenschweren Auftragsbestand in den Konzern ein. Rheinmetall selbst hat den Kaufpreis nicht veröffentlicht. Angaben über eine konkrete Summe beruhen daher auf Medienberichten und sollten nicht als bestätigte Konzernzahl behandelt werden.