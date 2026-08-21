Rheinmetall Marine-Sparte : Rheinmetall gegen Berlin: Pappergers riskantester Kunde sitzt im eigenen Land

21.08.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Rheinmetall wächst rasant, übernimmt Werften und will vom Panzerbauer zum All-Domain-Rüstungskonzern werden. Doch nach dem F126-Aus zeigt sich Pappergers größtes Risiko: Der wichtigste Kunde sitzt in Berlin – und entscheidet über Milliarden.

Inhalt

Rheinmetall-Chef Armin Papperger

Rheinmetall-Chef Armin Papperger treibt den Umbau des Rüstungskonzerns voran: Mit dem Einstieg in den Marineschiffbau wächst der Konzern rasant – doch der F126-Stopp zeigt, wie stark die Expansion von politischen Entscheidungen in Berlin abhängt.

- © Industriemagazin (KI-generiert)

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Erstveröffentlichung
21.08.2026
Letzte Aktualisierung
21.08.2026
Tom Arnold
Rudolf Loidl