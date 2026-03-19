Defence : Neustart nach jahrelanger Pause: Wie Airbus die Eurofighter-Produktion wieder hochfährt

19.03.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Nach Jahren der Flaute steht Airbus Defence and Space mit seinen Partnern vor der Herausforderung, die Eurofighter-Fertigung massiv hochzufahren. Kampfflugzeuge-Produktionsleiter Rainhill Freitas erklärt, warum der Neustart nicht weniger komplex ist als der Bau selbst und woher die zusätzlichen Köpfe für die Kapazitätsaufstockung kommen.
Eurofighter

Eurofighter-Endfertigung in Manching: Mitarbeiter aus der Automobilindustrie übernommen und umgeschult.

- © Photograph by Geoffrey Lee

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Erstveröffentlichung
19.03.2026
Letzte Aktualisierung
19.03.2026
Daniel Pohselt