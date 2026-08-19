DEUTZ Rüstung : DEUTZ vor der Zeitenwende: Der Motorenbauer kauft sich in die Rüstung

19.08.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
DEUTZ wagt den größten Zukauf seiner Geschichte: Für 1,6 Milliarden Euro will der Kölner Motorenbauer die FFG übernehmen – einen Spezialisten für militärische Fahrzeuge, Wartung und Modernisierung. Der Deal könnte DEUTZ vom klassischen Motorenbauer zum europäischen Systemanbieter für Rüstung, Defense, Energie und Rechenzentren machen. Doch die neue Größe hat ihren Preis: mehr Schulden, neue Großaktionäre und eine schwierige Integration.

Inhalt

DEUTZ-Mitarbeiter montiert Motor in Produktionshalle

DEUTZ steht seit Jahrzehnten für Motoren und Antriebssysteme. Mit der geplanten FFG-Übernahme will der Kölner Konzern nun deutlich stärker ins Defense-Geschäft wachsen.

- © Deutz

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Erstveröffentlichung
19.08.2026
Letzte Aktualisierung
19.08.2026
Michael Vaccaro