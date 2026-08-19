Morgens auf der Baustelle: Ein Kran hebt tonnenschwere Bauteile, daneben arbeiten Bagger und Hebebühnen. Wenige Kilometer weiter zieht ein Mähdrescher über das Feld. Auf dem Kühlergrill stehen die Namen unterschiedlichster Maschinenhersteller. Der Antrieb darunter kann von einem Unternehmen kommen, das außerhalb der Industrie deutlich weniger bekannt ist: DEUTZ.

Der Kölner Konzern entwickelt und fertigt seit mehr als 160 Jahren Motoren und Antriebssysteme für sogenannte Off-Highway-Anwendungen. Seine Geschichte führt DEUTZ auf die 1864 von Nicolaus August Otto und Eugen Langen gegründete N. A. Otto & Cie. zurück, die das Unternehmen als erste Motorenfabrik der Welt bezeichnet. Aus der kleinen Werkstatt entstand ein Industriekonzern, dessen Technik über Generationen hinweg Baumaschinen, Nutzfahrzeuge und Landtechnik antrieb. Doch ausgerechnet dieser traditionsreiche Motorenhersteller will heute nicht mehr nur Motorenhersteller sein.

Am 9. Juli 2026 unterzeichnete DEUTZ einen Vertrag zur vollständigen Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, kurz FFG. Der Kaufpreis beträgt rund 1,6 Milliarden Euro. Nach Angaben aus dem Umfeld der Transaktion ist es der größte Zukauf in der Unternehmensgeschichte. FFG baut, wartet und modernisiert militärische Rad- und Kettenfahrzeuge und beschäftigt mehr als 1.100 Menschen. 2025 setzte das Unternehmen rund 760 Millionen Euro um. Damit wagt sich DEUTZ in eine Größenordnung vor, die den Konzern grundlegend verändern könnte.