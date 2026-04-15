Der Druckmaschinenhersteller Heidelberg steigt gemeinsam mit einer Tochter des US-Konzerns Ondas in den Markt für autonome Drohnenabwehrsysteme ein. Das Gemeinschaftsunternehmen hat in Brandenburg an der Havel den Betrieb aufgenommen. Die Technologie soll dazu dienen, Drohnen abzufangen, die etwa zu Spionage- oder Sabotagezwecken eingesetzt werden.



Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!



Drohnen hätten sich zu einem der meistgenutzten Mittel hybrider Militärstrategien entwickelt, teilte das Unternehmen am Nachmittag mit. Das neu gegründete Joint Venture von HD Advanced Technologies, einer Tochter der Heidelberger Druckmaschinen AG, und dem US-amerikanisch-israelischen Unternehmen Ondas Autonomous Systems arbeitet an technologischen Systemen zur Abwehr solcher Bedrohungen.

"Die Systeme sind auf höchste Anforderungen der nationalen Sicherheit, des Grenzschutzes sowie militärischer, ziviler und industrieller Anwendungen ausgelegt", hieß es. Nach Unternehmensangaben sollen sie zunächst in Deutschland und in der Ukraine vermarktet werden.