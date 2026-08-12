Rheinmetall Defence Leichtbau : Rheinmetalls neue Carbon-Technik: Warum Waffenstationen jetzt leichter und beweglicher werden

12.08.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Weniger Gewicht, mehr Reichweite, höhere Beweglichkeit: Rheinmetall setzt bei Systemen wie Natter und SeaSnake auf konsequenten Leichtbau. Markus Reitbauer, CEO von carbon-solutions Hintsteiner, erklärt, warum Carbon dabei zum entscheidenden Faktor wird – und weshalb jedes eingesparte Kilogramm einen operativen Unterschied machen kann.
Rheinmetall

Waffenstation Natter: Spezielle Anforderungen an Material, Gewicht, Belastbarkeit und Präzision

- © Rheinmetall

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Erstveröffentlichung
12.08.2026
Letzte Aktualisierung
12.08.2026
Daniel Pohselt