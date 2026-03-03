Rüstung : KI-Allianz: Wie Europas Defence-Sektor seine Kräfte bündelt

03.03.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Ein Schulterschluss mit strategischer Wucht: Über 140 Konzerne, Start-ups und Investoren haben sich in der EU AI Champions Initiative formiert, um die KI-Wertschöpfungskette neu zu ordnen – von der Fabrikhalle bis ins Verteidigungssystem. Es geht um Tempo, industrielle Skalierung und die Rückholung sicherheitskritischer Innovation nach Europa.
Helsing

KI-Pilot Centaur der Münchener Helsing: Die Rüstungsfirma kooperiert mit dem französischen KI-Entwickler Mistral.

- © Helsing

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
03.03.2026
Letzte Aktualisierung
03.03.2026
Daniel Pohselt