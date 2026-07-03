Ein weiterer Faktor ist die Herkunft der Technologie. Pühringer verweist darauf, dass Stäubli aus seiner Sicht der letzte verbliebene europäische Industrieroboterhersteller sei. Für Verteidigungskunden kann europäische Kontrolle über Hardware, Software und Daten ein Beschaffungskriterium sein. In der Rüstungsindustrie sei man bedacht, dass möglichst viel in europäischer Hand bleibe, auch wegen der Daten, die in einer Produktion entstehen.



Denn wer produziert, erzeugt Prozessdaten: Taktzeiten, Qualitätsmerkmale, Fehlerbilder, Materialflüsse, Auslastung, Seriennummern. Je digitaler die Fertigung wird, desto stärker rücken IT-Sicherheit, Zugriffskonzepte und Lieferkettenvertrauen in den Vordergrund. Dass die Hannover Messe neben Robotik auch robuste IT und Sicherheitslösungen zeigte, passt in dieses Bild.



Auch in der Logistik rückt diese Frage näher an die Produktion. Mobile Roboter, fahrerlose Transportsysteme und selbstfahrende Gabelstapler sind keine Nebentechnologie, wenn schwere Komponenten, Werkzeuge oder Baugruppen zuverlässig durch eine Fertigung bewegt werden müssen. Stäubli verweist in seiner Kommunikation etwa auf Schwerlastsysteme, die in der Leichtbauproduktion CFK-Strukturbauteile und Werkzeuge bewegen. Für gepanzerte Fahrzeuge, Flugzeuge oder Raketen kann solche Intralogistik zum Skalierungsfaktor werden.

Nicht der neue Autoersatz



Trotz der Dynamik warnt Stäubli-Manager Pühringer vor überzogenen Erwartungen. Das sei ein interessanter Bereich, aber kein Ersatz für die Volumina der Automobilindustrie. „Die Lücke, die Automobil hinterlässt, können Sie mit Defense niemals zufahren“, sagt er. Auch die Amortisation folge industrieller Logik. In vielen Branchen rechneten sich Automatisierungsinvestitionen typischerweise über drei bis fünf Jahre, abhängig von Anwendung, Produktzyklus und Auslastung.



Genau darin liegt die nüchterne Perspektive auf den Rüstungsboom. Der politische Druck kann Nachfrage erzeugen. Er ersetzt aber nicht die Arbeit an der Fabrik. Wer skalieren will, muss Produkte industrialisieren, Prozesse stabilisieren und Investitionen begründen. Für Roboterhersteller wie Stäubli ist das eine Chance. Der Markt öffnet sich, doch er muss erst automatisierungsfähig werden.



Stäubli versucht diesen Zugang inzwischen auch über Netzwerke zu strukturieren. In der Initiative Partners for Defence, kurz P4D, bündeln Stäubli, M.A.i. und weitere Unternehmen aus Maschinenbau und Automatisierungstechnik Kompetenzen für Fertigungsanlagen in der Verteidigungsindustrie. Ein Symposium in Bayreuth soll zusätzlich Mittelstand, Automatisierung und Defence-Know-how näher zusammenbringen. Das passt zu Pühringers Kernbefund: Die Technologie ist vielfach vorhanden. Die Frage ist, wie schnell sie in konkrete, freigegebene Produktionslinien übersetzt wird.