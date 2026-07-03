Rüstung Produktion : Europa bestellt Waffen – doch die Fabriken sind der Engpass

03.07.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Europa will schneller aufrüsten. Doch bevor mehr Drohnen, Munition und Bauteile vom Band laufen, muss die Rüstungsindustrie ein altes Industrieproblem lösen: die Taktzeit.
ARX

Getaktete Fahrzeugmontage beim Hersteller unbemannter Roboterfahrzeuge ARX

- © ARX

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
03.07.2026
Letzte Aktualisierung
03.07.2026
Daniel Pohselt