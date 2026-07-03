Militärlogistik : Brigadier Lampl: Warum ein Panzer ohne Ersatzteile nur ein teures Denkmal ist

03.07.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Europas Verteidigung hängt nicht nur an Panzern, Munition und Soldaten. Brigadier Stefan Lampl aus dem EU-Militärstab warnt: Ohne Industrie, Ersatzteile, Logistik und belastbare Lieferketten wird militärische Stärke im Ernstfall schnell zum Stillstand.
Militärlogistiker Lampl auf der Bühne des Industriekongress 2026

Brigadier Stefan Lampl, Direktor für Militärlogistik im EU-Militärstab: "Übergang von Just-in-Time über Just-in-Case hin zu Just-enough"

- © Matthias Heschl

Wenn in Europa über Sicherheit gesprochen wird, geht es meist um Panzer, Flugzeuge, Soldaten und internationale Bündnisse. Für Brigadier Stefan Lampl greift diese Sicht zu kurz. Der Direktor für Militärlogistik im EU-Militärstab stellt die Frage industriepolitisch: Kann Verteidigungsfähigkeit ohne industrielle Stärke überhaupt funktionieren? „Ohne Industrie gibt es keine Verteidigungsfähigkeit“, sagt Lampl. Sicherheit entstehe nicht erst im Einsatz, sondern viel früher – in Planung, Produktion und in der Fähigkeit, Systeme dauerhaft bereitzustellen.

Diese Einschätzung steht vor dem Hintergrund einer veränderten sicherheitspolitischen Lage. Klassische militärische Bedrohungen, hybride Angriffe auf kritische Infrastruktur und strategisch genutzte wirtschaftliche Abhängigkeiten hätten den Sicherheitsbegriff erweitert. Verteidigungsfähigkeit müsse daher als System gedacht werden – aus Material, Personal, Durchhaltewillen, Logistik, skalierbarer Industrie und Innovationsfähigkeit. 

Lampls Blick ist jener des Logistikers. Ein moderner Kampfpanzer ist für die Öffentlichkeit ein Symbol militärischer Stärke. Für ihn ist er zuerst ein Verbraucher: Er braucht Treibstoff, Munition, Ersatzteile und Wartung. Daraus folgt folgende Konsequenz: „Ein Panzer ohne Ersatzteile ist lediglich ein sehr teures Denkmal“, sagt Lampl. Verteidigungsfähigkeit beginne deshalb nicht am Gefechtsfeld, sondern in Fabriken, Lagern und nachhaltigen Lieferketten

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!

Panzer, Munition, Ersatzteile: Warum Logistik über Verteidigung entscheidet

Hinter jeder Produktionslinie, jedem Fahrzeug und jedem Radar stehen Menschen mit Erfahrung und Verantwortung. Maschinen können gekauft werden, Fachkräfte sind aber nicht auf Abruf vorhanden. Ausbildung brauche Zeit – und Zeit sei im Krisenfall meist knapp. Industrie, Streitkräfte und kritische Infrastruktur konkurrieren im Ernstfall um dieselben Spezialisten. Personal ist für Lampl daher nicht bloß ein Faktor, sondern der „Herzschlag der Verteidigungsfähigkeit“. 

Lesetipp: Brigadier Lampl, EU-Militärstab: "Straßen und Brücken Europas nicht für Transport schwerer militärischer Ausrüstung ausgelegt"

Dazu kommt die Logistik. Lampl beschreibt sie als Blutkreislauf eines Verteidigungssystems. Der Gegner greife heute nicht nur die Front an, sondern auch Häfen, Bahnnetze, Datenverbindungen und Lieferketten. Logistik sei damit nicht mehr bloß Transport und Umschlag, sondern Informations-, Risiko- und Resilienzmanagement.

Genau hier wird die Industrie zum strategischen Faktor. Streitkräfte können im Krisenfall plötzlich nicht zehn, sondern hundert Einheiten eines kritischen Systems benötigen. Die entscheidende Frage lautet dann: Wie schnell kann geliefert werden? Für Lampl ist das der Kern von Skalierbarkeit. „Im Frieden optimieren wir auf Effizienz. Im Krisenfall zählt Anpassung.“ Industrielle Stärke bedeutet daher nicht nur vorhandene Produktionskapazität, sondern die Fähigkeit, Kapazitäten rasch hochzufahren und über längere Zeit aufrechtzuerhalten. 

Militärfahrzeuge in Reihe gestellt

Militär-Lkw in Reihe: In der Verteidigung entscheidet Logistik oft lange vor dem Einsatz über Handlungsfähigkeit.

- © X

Just-in-Time in der Krise: Warum Europas Lieferketten unter Druck geraten

Die europäische Industrie ist aus Lampls Sicht rational auf Friedenslogik optimiert: Just-in-Time, geringe Lagerbestände, planbare Nachfrage, Kostenreduktion. Das hat Wohlstand geschaffen und war wirtschaftlich sinnvoll. Doch Krisenlogik funktioniert anders. Sie bringt plötzliche Bedarfsspitzen, unplanbare Verluste, unterbrochene Lieferketten und steigenden Materialbedarf über längere Zeiträume. 

Lampl formuliert diesen Bruch drastisch: „Der Krieg fragt nicht nach Quartalszahlen, Lieferfenstern und Forecasts.“ Er erzeuge Bedarfsspitzen, für die es kein Excel-Sheet gebe. Aus logistischer Sicht sei daher nicht die billigste Lieferkette die beste, sondern jene, die auch unter Stress funktioniert. „Resilienz kostet Geld, aber fehlende Resilienz kostet Handlungsfähigkeit“, sagt Lampl. 

Damit verschiebt sich auch der Blick auf Lagerhaltung, Reserven und Redundanzen. Was im Normalbetrieb als Kostenblock erscheint, kann im Krisenfall über Einsatzfähigkeit entscheiden. Die Frage lautet nicht nur, ob Systeme vorhanden sind, sondern wie lange sie einsatzbereit bleiben und wie schnell Ersatzteile, Munition, Komponenten oder Wartungsleistungen nachgeliefert werden können.

Das war der Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Bereits zum 16. Mal trafen sich die führenden Köpfe der produzierenden Industrie von 23. bis 25. Juni zum jährlichen Industriekongress.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Schauplatz des Kongresses war das IMLAUER Hotel Schloss Pichlarn in Aigen im Ennstal.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Am Vorabend stand beim „Gespräch unter der Linde: Fokus finden im Lärm der Welt“ die Frage im Mittelpunkt, wie moderne Führung in Zeiten von künstlicher Intelligenz, technologischen Umbrüchen und geopolitischer Unsicherheit Orientierung schaffen kann. Ali Mahlodji, CEO futureOne und Thomas Welser, CEO Welser Profile diskutierten mit Beatrice Schmidt, Geschäftsführerin FM FORUM Industriemedien, darüber, warum klare Prioritäten, persönliche Resilienz, Purpose und Authentizität zu zentralen Kompetenzen werden, um Organisationen durch permanente Veränderung zu führen.

    Foto: Lukas Krec / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Beatrice Schmidt, Geschäftsführerin FM FORUM Industriemedien...

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    eröffnete den Industriekongress 2026...

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    ...mit Rudolf Loidl, Chefredakteur des INDUSTRIEMAGAZIN.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Zu Beginn analysierte der Politologe Herfried Münkler, wie geopolitische Rivalität, hybride Konflikte sowie technologische und rohstoffpolitische Abhängigkeiten die neue Weltordnung prägen – und was diese Machtverschiebungen für Europas Wirtschaft, Sicherheit und strategische Eigenständigkeit bedeuten.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Danach analysierte Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations, wie sich durch hybride Bedrohungen, Cyberangriffe und die wachsende sicherheitspolitische Bedeutung kritischer Technologien das Verhältnis zwischen Staat und Privatwirtschaft verschiebt – und warum Industrieunternehmen in der neuen geopolitischen Lage stärker Teil strategischer Sicherheitsarchitekturen werden.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Es folgte ein Vortrag von Christoph Neumayer von der Industriellenvereinigung zur österreichischen Industriestrategie, in dem er darlegte, wie sich der Industriestandort angesichts veränderter globaler Rahmenbedingungen vom rein wirtschaftlichen Erfolgsmodell zu einem geopolitisch geprägten Standortmodell zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Versorgungssicherheit und strategischer Eigenständigkeit wandelt.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    In der anschließenden Paneldiskussion „Von der Globalisierung zur Geoökonomie – Wer setzt künftig die Regeln?“ diskutierten Miba-CEO F. Peter Mitterbauer, Dr. Ulrike Franke, Herfried Münkler, Christoph Neumayer und der Industriemanager Thomas Friess über die veränderte Rolle der Wirtschaft in einer zunehmend geopolitisch geprägten Welt. Im Mittelpunkt standen die Fragen, ob Wirtschaftspolitik zur Sicherheitspolitik wird, wie sich Europa zwischen den USA und China positionieren kann und welche Verantwortung Industrie und Staat in einer neuen geoökonomischen Ordnung übernehmen müssen.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Am Nachmittag folgten fünf Parallel Sessions. Zum einen fanden die Finalisten-Präsentationen des von Fraunhofer Austria und INDUSTRIEMAGAZIN ausgelobten Produktionswettbewerbs "Fabrik des Jahres" statt. Es präsentierten Geschäftsführer und Produktionsmanagerinnen und -manager von Fill, hollu, Hirschmann Automotive und Zotter (im Bild).

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    In der zweiten Parallel Session „Von globaler Skalierung zu regionaler Stärke: Die neue Logik des Wachstums“ zeigte Simon-Kucher & Partners, wie sich Wachstumsstrategien in einer fragmentierten Welt verändern und warum regionale Marktstärke für Industrieunternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    In einer weiteren Parallel Session unter dem Titel „Die Produktion der Zukunft: Standort sichern, global bestehen“ zeigte Siemens AG Österreich, wie moderne Produktionstechnologien, Digitalisierung und industrielle Effizienz dazu beitragen können, den Standort zu stärken und zugleich im internationalen Wettbewerb zu bestehen.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    In der Parallel Session „Wie stelle ich die Kontinuität meines Geschäfts bei externen und internen Ereignissen kosteneffizient sicher?“ zeigte AWS, wie Unternehmen ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen, Ausfällen und internen Wissensverlusten stärken und zugleich Kosten, Verfügbarkeit und Geschäftskontinuität im Blick behalten können.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    In der Parallel Session „Effizienz mit Wirkung: Wie Unternehmen Maßnahmen in Ergebnis übersetzen“ zeigte die ERA Group, wie Unternehmen Effizienzprogramme so ausrichten können, dass Maßnahmen nicht nur Kosten senken, sondern messbar auf Ergebnis, Umsetzungskraft und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit einzahlen.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Es folgte ein Vortrag von Christian Knill von der Knill Gruppe zur „Infrastruktur in einer fragmentierten Welt“, in dem er darlegte, warum Stromnetze, Bahninfrastruktur und Verbindungstechnik angesichts geopolitischer Spannungen, Elektrifizierung und neuer Industriepolitik zu strategischen Voraussetzungen für Europas industrielle Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz werden.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Danach sprach Stefan Greimel von Treibacher Industrie über „Kritische Materialien in einer fragmentierten Welt“ und zeigte, warum strategische Rohstoffe für Energiewende, Hightech und Verteidigung zu einer Schlüsselfrage für Europas industrielle Zukunft und Versorgungssicherheit werden.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    In der folgenden Paneldiskussion „Resilienz statt Effizienz? Wie Europa seine industrielle Basis sichern kann“ diskutierten Stefan Greimel, Christian Knill, Marienhütte-Chef Markus Ritter und Spritzgießwerkzeugbauer Mario Haidlmair über die Frage, wie Europas Industrie in einer zunehmend geopolitisch geprägten Welt widerstandsfähiger werden kann. Im Mittelpunkt standen die Rolle aktiver Industriepolitik, die Bedeutung strategischer Versorgungssicherheit sowie das veränderte Verhältnis zwischen Staat und Unternehmen im Spannungsfeld zwischen den USA und China.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    In den Abendstunden wurden die Sieger des Awards Beste Fabrik gekürt.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Den Award Sustainable Factory holte sich hollu Systemhygiene.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Fill gewann den Award Smart Factory.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Der Sieger der Kategorie Efficient Factory und Gesamtsieger: Hirschmann Automotive aus Rankweil.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Der zweite Kongresstag stand unter dem Leitmotiv „Resilienz. Sicherheit. Innovation.“ und richtete den Blick darauf, mit welchen Strategien Europas Industrie in einer fragmentierten Welt ihre Stärke sichern und neue Chancen in Energiewende, Circular Economy, Verteidigung und technologischer Innovation nutzen kann. Erste Rednerin: 
    Katharina Rogenhofer vom KONTEXT Institut referierte unter dem Titel „Mehr als nur grün: Wie Kreislaufwirtschaft Europas Abhängigkeiten reduziert“ darüber, wie neue Wertschöpfungsketten, Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft zu strategischen Hebeln für Versorgungssicherheit, industrielle Resilienz und Europas geopolitische Handlungsfähigkeit werden.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Markus Schober, COO der HAI Gruppe, zeigte unter dem Titel „Aluminium: Kreislaufwirtschaft als industrielle Strategie“, wie Recycling, geschlossene Materialkreisläufe und erneuerbare Energie angesichts hoher Energiepreise, Dekarbonisierung und globaler Überkapazitäten zu zentralen Wettbewerbsfaktoren der Aluminiumindustrie werden.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Brigadier Stefan Lampl vom EU-Militärstab erläuterte in seinem Vortrag „Sicherheit braucht Industrie – Warum Verteidigungsfähigkeit ohne industrielle Stärke nicht möglich ist“, welche Bedeutung technologische Innovation, Produktionskapazitäten und industrielle Leistungsfähigkeit künftig für Europas Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit haben.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Jasmin Zehic von Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich sprach unter dem Titel „Neue Allianzen zwischen Werkbank und Wehrtechnik“ darüber, wie der steigende Bedarf an Sicherheits- und Dual-Use-Technologien neue Kooperationsmöglichkeiten zwischen ziviler Industrie und Verteidigungswirtschaft eröffnet und industrielle Wertschöpfungsketten verändern kann.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Manfred Sust von Beyond Gravity sprach über „Innovation im Orbit als kritische Infrastruktur“ und erklärte, warum Satelliten, Kommunikation, Navigation und Erdbeobachtung zu zentralen Grundlagen moderner Wirtschaft und Sicherheit werden und Raumfahrttechnologie damit an Bedeutung für technologische Souveränität und strategische Autonomie gewinnt.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Christian Tauber von NEOALP und Rudolf Loidl diskutierten unter dem Titel „Humanoide Robotik in der industriellen Praxis“ über konkrete Einsatzmöglichkeiten, technische Herausforderungen und die Zukunft humanoider Systeme in österreichischen Industriebetrieben.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Im Anschluss diskutierten Walter Woitsch von EY Parthenon und Rudolf Loidl im Wrap-up „Europäische Industrie stärken, wo es zählt“, auf welche Kernkompetenzen sich Europas Industrie fokussieren muss, um Wertschöpfung, Know-how und Management langfristig im eigenen Einflussbereich zu halten.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    In der Paneldiskussion „Subvention, Souveränität, Strukturwandel?“ diskutierten Brigadier Stefan Lampl, Jasmin Zehic, Peter Koren von der IV und Roswenbauer-CEO Robert Ottel darüber, wie Europa seine Industriepolitik zwischen globalem Wettbewerb, wachsender Regulierung und dem Anspruch auf strategische Autonomie neu ausrichten kann. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Antworten es braucht, um Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Sicherheit künftig stärker miteinander zu verbinden.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Weitere Impressionen vom Industriekongress finden Sie in der Bilderstrecke.

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

  • Matthias Heschl / Industriekongress 2026

    Foto: Matthias Heschl / Industriekongress 2026

Rüstungsindustrie und Zulieferer: Warum Europas Sicherheit industrielle Stärke braucht

Die industrielle Basis ist für Lampl das Fundament der Verteidigungsfähigkeit. Sie ist selten sichtbar, trägt aber das gesamte System. Moderne militärische Systeme bestehen aus tausenden Komponenten und Zulieferleistungen aus unterschiedlichen Ländern. Jede industrielle Abhängigkeit wird damit zu einer sicherheitspolitischen Frage. 

Ukraine-Krieg und Drohnen: Warum Innovation schneller werden muss

Moderne Industrie ist für Lampl nicht nur Produzent, sondern Innovator, Entwicklungspartner und Systemintegrator. Viele Lösungen entstehen im direkten Austausch zwischen Nutzer und Hersteller. Der Soldat erkennt das Problem, die Industrie entwickelt die Lösung, die Logistik sorgt für Skalierung. Dieses Zusammenspiel entscheidet über Geschwindigkeit und Wirkung. Gerade bei Drohnen zeige der Ukraine-Krieg, wie kurz Innovationszyklen geworden sind: Zwischen Idee und Umsetzung dürfen nicht mehr Jahre liegen, an der Front sei ein 45-Tage-Zyklus zum Taktgeber geworden. 

Die Herausforderung liegt darin, Effizienz und Resilienz neu auszubalancieren. Lampl beschreibt den Übergang "von Just-in-Time über Just-in-Case hin zu Just-enough". 

Für Österreich sieht Lampl Chancen. Besonders im Bereich der Zulieferer, bei Tier-2- und Tier-3-Unternehmen, könne Österreich mit Fachkräften, Flexibilität und Hidden Champions einen Beitrag leisten. Verteidigungsfähigkeit sei ein Mannschaftssport zwischen Staat, Streitkräften, Forschung und Industrie. Sicherheit entsteht lange vor der Front – in Entwicklungsabteilungen, Werkhallen, Logistikzentren und Lieferketten. 

Erstveröffentlichung
03.07.2026
Letzte Aktualisierung
03.07.2026
Daniel Pohselt