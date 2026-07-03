Wenn in Europa über Sicherheit gesprochen wird, geht es meist um Panzer, Flugzeuge, Soldaten und internationale Bündnisse. Für Brigadier Stefan Lampl greift diese Sicht zu kurz. Der Direktor für Militärlogistik im EU-Militärstab stellt die Frage industriepolitisch: Kann Verteidigungsfähigkeit ohne industrielle Stärke überhaupt funktionieren? „Ohne Industrie gibt es keine Verteidigungsfähigkeit“, sagt Lampl. Sicherheit entstehe nicht erst im Einsatz, sondern viel früher – in Planung, Produktion und in der Fähigkeit, Systeme dauerhaft bereitzustellen.

Diese Einschätzung steht vor dem Hintergrund einer veränderten sicherheitspolitischen Lage. Klassische militärische Bedrohungen, hybride Angriffe auf kritische Infrastruktur und strategisch genutzte wirtschaftliche Abhängigkeiten hätten den Sicherheitsbegriff erweitert. Verteidigungsfähigkeit müsse daher als System gedacht werden – aus Material, Personal, Durchhaltewillen, Logistik, skalierbarer Industrie und Innovationsfähigkeit.

Lampls Blick ist jener des Logistikers. Ein moderner Kampfpanzer ist für die Öffentlichkeit ein Symbol militärischer Stärke. Für ihn ist er zuerst ein Verbraucher: Er braucht Treibstoff, Munition, Ersatzteile und Wartung. Daraus folgt folgende Konsequenz: „Ein Panzer ohne Ersatzteile ist lediglich ein sehr teures Denkmal“, sagt Lampl. Verteidigungsfähigkeit beginne deshalb nicht am Gefechtsfeld, sondern in Fabriken, Lagern und nachhaltigen Lieferketten.