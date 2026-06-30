Europa sucht nach einem neuen industriepolitischen Selbstverständnis. Der globale Wettbewerb verschärft sich, sicherheitspolitische Bedrohungen rücken näher, Lieferketten gelten nicht mehr als bloße Effizienzfrage, sondern als strategische Verwundbarkeit. Gleichzeitig steht der Kontinent vor einem Widerspruch: Er will wettbewerbsfähig bleiben, nachhaltiger werden und seine Sicherheit stärken, hält aber zugleich an einem Regulierungsmodell fest, das Geschwindigkeit oft eher bremst als ermöglicht.

Auf der Bühne des Industriekongress 2026 mit Brigadier Stefan Lampl, Jasmin Zehic, Peter Koren und Robert Ottel wurde deutlich: Die Frage europäischer Industriepolitik ist längst keine abstrakte Debatte über Subventionen oder Standortförderung mehr. Sie berührt den Kern europäischer Souveränität. Wer produziert? Wer entscheidet? Wer kann im Krisenfall liefern? Und wie viel Regulierung verträgt ein Kontinent, der in einer Welt bestehen muss, in der andere Akteure längst nach anderen Regeln handeln?