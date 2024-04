Bereits 43 %, nur etwas weniger als die Hälfte der Teilnehmer an der großen MBA und Unternehmenszufriedenheitsstudie, sind dem Gedanken der zusätzlichen Weiterbildung zugeneigt. 26 % haben bereits einen MBA absolviert, 9 % befinden sich gerade in der Ausbildung, bei 13 % steht die Absolvierung eines post graduate Studiums am Plan. Interessanterweise ist der MBA-Abschluss derzeit verstärkt männlich besetzt. 63,5 % der an der Studie teilnehmenden Personen, die einen MBA absolviert haben, sind Männer. Steht der Trend aktuell bei österreichischen Universitätsabschlüssen bei einem Frauenanteil von über 50 %, so scheinen postgraduale Ausbildungen derzeit eher männlich dominiert zu sein.

