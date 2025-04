Wenn Julian Cassutti in die Auftragsbücher schaut, gibt das ein Vorgefühl dessen, was viele erwarten: "Von einem Superjahrzehnt der Defence-Industrie ist die Rede", sagt der CEO von Steyr Motors. Der Auftragsbestand bis 2027 des Motorenbauers aus Oberösterreich, dessen Antriebe in Defence-Spezialfahrzeugen, zivilen und militärischen Booten sowie als Hilfsaggregate - sogenannte APU - für Kampfpanzer und Loks Einsatz finden, ist auf fast 200 Millionen Euro angewachsen. Auch deshalb: Mit der Rheinmetall Landsysteme GmbH, einer Tochter des Rüstungskonzerns Rheinmetall, wurde eine mehrjährige Entwicklungs- und Liefervereinbarung getroffen. Die Motoren aus Steyr werden vermutlich in Kampfpanzern wie dem Panther verbaut, schreiben die "Oberösterreichischen Nachrichten".



Zuletzt vermeldete Steyr Motors den Abschluss eines Rahmenvertrags mit einem brasilianischen Kunden. „Darüber hinaus stehen weitere Verträge unmittelbar vor der Unterschrift, wodurch sich der Auftragsbestand für die Zeit nach 2027 um zusätzlich 150 Millionen Euro erhöhen würde”, heißt es bei Steyr Motors. Der "super cycle" dürfte also auch den Oberösterreichern, die namhafte Rüstungsunternehmen beliefern, einiges an Neugeschäft bringen. Knapp zwei Drittel des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen im militärischen Bereich. 2025 liegt die Produktionsmenge bei zumindest 1.250 Einheiten, das Jahr mit seiner starken Auslastung soll laut Cassutti "keine Eintagsfliege bleiben".

Das Unternehmen, dessen Börsenwert sich zuletzt in einem Monat verdoppelt hat, strebt ein Wachstum von rund 40 Prozent pro Jahr (Umsatz 2024: 41,7 Millionen Euro) und eine Vervierfachung des (Adjusted) EBIT bis 2027 an. Aber kann das Unternehmen, das nach seiner Sanierung heute mehrheitlich in Eigentum der Münchner Finanzinvestorengruppe Mutares steht und an dem die heimische Industriegruppe B&C als zweitgrößter Aktionär 9,9 Prozent hält, solches organisches Wachstum stemmen? Zumal mit diversen Kunden über Neuverträge verhandelt werde?



Planbare Größen



"Unser Geschäft ist extrem planbar - besser geht es gar nicht", sagt Cassutti dem INDUSTRIEMAGAZIN. Bis auf die exakten Stückzahlen heruntergebrochen gebe es langfristige, zumeist über fünf Jahre laufende Rahmenverträge, die für Planungssicherheit sorgen würden. Auch Wartungsverträge - für zehn Jahre angesetzt - würden für Stabilität sorgen. Pumpt die EU nun 800 Milliarden Euro in die Aufrüstung, "ist frühestens in zwölf oder 24 Monaten mit einer Aufragsorder zu rechnen", sagt der CEO.

Dank vorhandener Kapazitäten der Vergangenheit sei das Unternehmen "komfortabel in der Lage", seinen Output ohne wesentliche Investitionen - also ohne zusätzliche Capex-Kosten - mehr als zu verdoppeln. "Wir haben die Linien, wir haben den Platz", sagt Cassutti. Zusätzliche Schichten - 2025 fährt das Unternehmen einschichtig - könnten im Bedarfsfall eingezogen werden. Freilich bräuchte es dafür weitere Mitarbeiter. Rund zehn Personen wurden zuletzt eingestellt, der Personalstand beträgt 110. "In der Region haben leider einige Unternehmen mit der Konjunktur zu kämpfen, das kommt uns bei der Mitarbeitersuche entgegen", sagt Cassutti. Und: Man hatte selbst in der Restrukturierung "keine Probleme", Mitarbeiter zu finden.

Kein Massenvolumensproduzent



Freilich: Zu einem Massenvolumensproduzenten wolle sich das Unternehmen auch in Zukunft nicht wandeln. "Wir entwickeln und produzieren maßgeschneiderte individualisierte Zwei-, Vier- und Sechszylindermotoren", heißt es in Steyr. 60 Prozent gehen auf europäische Märkte, in Österreich hat man nur über Umwege Kundenaktivitäten: In einem Kooperationsprojekt wird im Himalayagebirge zusammen mit der Bundeswehr, Truppen der Niederlande und Schweiz ein neues Fahrzeug unter anderem für das österreichische Jagdkommando höhengetestet. "Da ist der Motor ein Herzstück", sagt Cassutti.