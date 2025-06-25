Der auf Spezialmotoren für militärische und zivile Anwendungen spezialisierte österreichische Hersteller Steyr Motors stärkt seine Marktposition in den USA. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wurde eine Rahmenvereinbarung mit dem US-amerikanischen Anbieter Laborde Products geschlossen. Der Vertrag soll über einen Zeitraum von vier Jahren einen Umsatz von rund 15 Millionen US-Dollar (etwa 13 Millionen Euro) generieren.

Laborde Products ist auf maritime und industrielle Antriebslösungen spezialisiert. Die neue Partnerschaft ermögliche laut Steyr Motors „eine weitere nahezu flächendeckende Vertriebsstruktur in Nordamerika“. Im Fokus stehen dabei sowohl zivile Anwendungen als auch „Projekte im Bereich der US Navy“. Bestehende militärische Kooperationen, etwa mit dem Bootsbauer Ribcraft für die Navy Seals, bleiben davon unberührt.

Mit der neuen Vertriebskooperation in Nordamerika erschließt Steyr Motors einen der wichtigsten globalen Märkte für Verteidigungstechnologie. Der US-Markt bietet nicht nur Zugang zu milliardenschweren Rüstungsetats, sondern auch langfristige Perspektiven im Bereich Marine- und Spezialfahrzeugtechnik. Durch die Partnerschaft mit Laborde Products ist Steyr Motors nun erstmals flächendeckend in den USA vertreten – ein strategischer Meilenstein für den österreichischen Hersteller.

