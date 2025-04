Und so fertigen die Obersteirer - im Sinne der Familie Haider, die die Mehrheit am Unternehmen hält - in den nächsten Jahren neben Schneefräsen, innovativen Güterwaggons für Helrom oder Fördersystemen für ein schwedisches Wasserstoff-Stahlwerk auch Militärtechnik. Diese soll künftig im 700-Mitarbeiter-Unternehmen Auslastung in beiden Segmenten - dem Maschinenbau und der Gießereitechnik - bringen. "Wir wollen Hersteller von Verteidigungstechnik sowohl mit hochqualitativen Gussteilen als auch hochpräzisen Schweißbauteilen unterstützen", sagt Decker.

Großartig umkrempeln müsse man die Produktionen dafür nicht - beziehungsweise habe man sich bereits in der Vergangenheit als sehr anpassungsfähg erwiesen. "Was wir neben Qualifizierungen zusätzlich brauchen, erwerben wir in Windeseile", sagt Decker. Dem wichtig wäre, dass Österreich sich bei Verteidigungstechnik Staaten wie Frankreich zum Vorbild nimmt: "Dort fließen nicht zig Milliarden Euro ab, sondern die Wertschöpfung verbleibt im Land".