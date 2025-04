"Unser Geschäft ist extrem planbar - besser geht es gar nicht", sagt Cassutti dem INDUSTRIEMAGAZIN. Bis auf die exakten Stückzahlen heruntergebrochen gebe es langfristige, zumeist über fünf Jahre laufende Rahmenverträge, die für Planungssicherheit sorgen würden. Auch Wartungsverträge - für zehn Jahre angesetzt - würden für Stabilität sorgen. Pumpt die EU nun 800 Milliarden Euro in die Aufrüstung, "ist frühestens in zwölf oder 24 Monaten mit einer Aufragsorder zu rechnen", sagt der CEO.

Dank vorhandener Kapazitäten der Vergangenheit sei das Unternehmen "komfortabel in der Lage", seinen Output ohne wesentliche Investitionen - also ohne zusätzliche Capex-Kosten - mehr als zu verdoppeln. "Wir haben die Linien, wir haben den Platz", sagt Cassutti. Zusätzliche Schichten - 2025 fährt das Unternehmen einschichtig - könnten im Bedarfsfall eingezogen werden. Freilich bräuchte es dafür weitere Mitarbeiter. Rund zehn Personen wurden zuletzt eingestellt, der Personalstand beträgt 110. "In der Region haben leider einige Unternehmen mit der Konjunktur zu kämpfen, das kommt uns bei der Mitarbeitersuche entgegen", sagt Cassutti. Und: Man hatte selbst in der Restrukturierung "keine Probleme", Mitarbeiter zu finden.



Freilich: Zu einem Massenvolumensproduzenten wolle sich das Unternehmen auch in Zukunft nicht wandeln. "Wir entwickeln und produzieren maßgeschneiderte individualisierte Zwei-, Vier- und Sechszylindermotoren", heißt es in Steyr. 60 Prozent gehen auf europäische Märkte, in Österreich hat man nur über Umwege Kundenaktivitäten: In einem Kooperationsprojekt wird im Himalayagebirge zusammen mit der Bundeswehr, Truppen der Niederlande und Schweiz ein neues Fahrzeug unter anderem für das österreichische Jagdkommando höhengetestet. "Da ist der Motor ein Herzstück", sagt Cassutti.