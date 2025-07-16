Beim diesjährigen Industriekongress stellte Prof. Dr. Walter Feichtinger, ehemaliger österreichischer Brigadier des Bundesheeres, renommierter Sicherheitsexperte und langjähriger Leiter des Österreichischen Instituts für Europa- und Sicherheitspolitik, die geopolitischen Verschiebungen in den Mittelpunkt seines Vortrages. Mit präzisem Blick und klaren Worten skizzierte er eine Welt im Umbruch – und forderte von Europa eine entschlossene, resiliente Antwort.

Während Europa zunehmend als politisch fragmentiert und sicherheitsstrategisch wenig handlungsfähig wahrgenommen wird, gilt der Nahe Osten als Schlüsselregion für Einfluss – und der Indopazifik als Schauplatz des eigentlichen geopolitischen Wettbewerbs. Feichtinger warnte, dass diese veränderte Wahrnehmung der transatlantischen Beziehungen gravierende Folgen für Europas Einfluss haben werde, wenn der Kontinent nicht schleunigst lernt, selbst sicherheitspolitische Verantwortung zu übernehmen. Ein handlungsfähiges, geeintes Europa sei nicht nur im Eigeninteresse, sondern auch Voraussetzung für künftige strategische Partnerschaften.