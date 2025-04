Wie schnell aber ist mit einer Sonderkonjunktur für Zulieferer zu rechnen, wenn die Amerikaner durch "ihren vorerst verbal vorgetragenen Rückzug" (O-Ton Plasser) Europa zu einer milliardenschweren Aufrüstungsinitiative stimulieren? "Ich erwarte mir einen noch viel stärkeren Aufbruch als er jetzt zu beobachten ist", sagt Plasser. Der Kapazitätsaufbau werde jetzt, wo Europa "nicht mehr länger moralische Großmacht mit erhobenem Zeigefinger" sein könne, wohl um einiges schneller gehen als bisher, um eine "glaubwürdige Verteidigung aufzustellen".

Was ihm auch für seine Branche Zuversicht gibt: Anders als in der traditionellen Luftfahrt, wo es zehn Jahre von Prototypenbau bis zum qualifizierten Produkt dauere, ginge es im militärischen Bereich schneller: "Da gibt es Zyklen wie in der Automotive-Industrie", so Plasser. Jedoch hinderlich: Österreichs Zerfaserung etwa bei Luftfahrtlösungen. "Warum brauchen wir so viele unterschiedliche Programme", fragt Plasser. Und nur, weil Europa gedenkt, Geld bereitzustellen, "heißt das im Umkehrschluss nicht, dass sich eine europäische Verteidigungsindustrie aufbaut, die auch in Österreich nennenswerte Spuren hinterlässt", sagt Plasser.



Er regt an, bürokratische Hürden abzubauen. Man sei über Scheinthemen vielerorts noch nicht hinausgekommen. "Warum gelingt es innerhalb der EU, Plastikflaschenverschlüsse zu regeln, aber keinen Binnenmarkt für europäische Verteidigung zu schaffen", sagt Plasser. Der sich wundert, eine Ausfuhrgenehmigung nach dem Kriegsmaterialgesetz zu benötigen, wenn ein militärisches Teil innerhalb Europas ausgeführt werden soll.