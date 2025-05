Der oberösterreichische Spezialmotorenhersteller Steyr Motors hat im ersten Quartal 2025 seinen Umsatz um mehr als 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert – von 9,1 Millionen Euro auf 11,5 Millionen Euro. Auch das operative Ergebnis (EBIT) legte deutlich zu und erreichte 2,1 Millionen Euro nach 1,4 Millionen Euro im ersten Quartal 2024, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Für das Gesamtjahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 Prozent an. Im Jahr 2024 hatte der Umsatz 41,7 Millionen Euro betragen.

>>> Steyr Motors Chef Cassutti: "Unser Geschäft ist extrem planbar - besser geht es gar nicht"

Ein wesentlicher Treiber dieser positiven Entwicklung war die gestiegene Nachfrage im Bereich Verteidigung: „Defense-Sektor mit einem Wachstum von rund 35 Prozent“, erklärte der Hersteller. Der militärische Bereich machte im ersten Quartal 59 Prozent des Gesamtumsatzes aus – nach 55 Prozent im Vorjahreszeitraum.