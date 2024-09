Druck, der gekommen ist, um zu bleiben. So lief das Unternehmen Melecs EWS für ein Modell eines namhaften EV-Herstellers, für das die Burgenländer ein Programm gewonnen hatten und das zuletzt nicht mehr weiterverfolgt wurde, aufwendige leere Meter. "Wenn die Ankündigung von VW, stärker sparen zu müssen, in die Umsetzung gelangt, wird auch unser Unternehmen das spüren", ist Pulferer überzeugt. Die wenigen Antworten, die man darauf hat: Durch Eindesignen von alternativen elektronischen Bauteilen wie Widerständen oder Transistoren, oft chinesischer Herkunft, in die Baugruppen an der Kostenschraube zu drehen.

"VW ist einer der OEM’s, der den Preisdruck verschärft, aber nicht der einzige", sagt Pulferer. Und es geht auch darum, die Produktivitäten in den eigenen Werken kontinuierlich zu steigern. "Wiewohl die Faktorkosten in Österreich derart in die Höhe schossen, dass diese durch Produktivitätssteigerungen allein nicht mehr kompensierbar sind", sagt der Manager.