IM: Was sind denn jetzt, wenn wir ganz konkret von diesem Projekt sprechen, die spezifischen Herausforderungen, die am Beginn der Entwicklung von solchen Statistikmodellen stehen?



Ulrike Kleb: Ja, die Herausforderungen sind eigentlich immer ziemlich ähnlich. Es kommt auf zwei Dinge an: und zwar auf die Daten und auf die Personen. Fangen wir bei dem Handwerkszeug an, das unseren Methoden zugrunde liegt, nämlich den Daten: Wir müssen dafür sorgen, dass wir von den Unternehmen die Daten bekommen, die wir brauchen zur Entwicklung der Modelle. Eventuell müssen neue Messgeräte entwickelt werden, es müssen Sensoren installiert werden. Dann glaubt man auch nicht, wie schwierig es ist, Daten aus Systemen herauszubekommen, wie zum Beispiel aus Skada-Systemen oder SPS. Das ist auch in der heutigen Zeit immer wieder eine Herausforderung. Eventuell müssen wir uns überlegen, wie wir Experimente machen, um zu Daten zu kommen und so weiter. Das ist das Erste. Und das zweite Thema sind natürlich Personen. Also, wir brauchen Ansprechpersonen, die den Unternehmen zur Verfügung stehen und die mit uns die Fragestellung spezifizieren und die Zielsetzungen formulieren.



IM: Woher weiß ich denn, welche Daten ich überhaupt suchen will?



Ulrike Kleb: Das hängt von der Fragestellung und der Zielsetzung ab. Wenn wir eine Zielsetzung für unser Projekt definieren, wie zum Beispiel in diesem Fall: Wir wollen die Produktion dieser Statoren optimieren. Dann gibt es dort Teil-Prozessschritte, wie zum Beispiel das Laserschweißen, wo es auf die Qualität der Schweißperlen ankommt. Wir setzen uns mit den Leuten zusammen und eruieren, welche Parameter in diesem Schweißprozess wesentlich sind. Also welche Prozessparameter gibt es und welche Qualitätsmerkmale der Schweißperlen. Von diesen Zusammenhängen kann ich dann ableiten, welche Daten benötigt werden.



IM: Das heißt, es ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Statistikern und den Data Scientists von Ihrer Seite und den Ingenieuren, weil die müssen Ihnen überhaupt einmal erzählen, worum es da geht. Wer hat da welche Rollen und wie arbeiten Sie zusammen?



Ulrike Kleb: Ja, wir gehen eigentlich immer so vor, dass wir am Anfang in die Betriebe gehen und uns die Anlagensysteme, Maschinen und Messgeräte vor Ort anschauen. Das bringt wesentlich mehr, als nur zu recherchieren. Im Internet gibt es zwar viele Informationen, aber man hat eine viel bessere Vorstellung, wenn wir in den Betrieben direkt sind und den Schweißapparat sehen und verstehen, wie die Messungen funktionieren und wo die Daten herkommen.



IM: Wer ist da das Team, das von Ihnen bei MIBA war?



Ulrike Kleb: In so einem Projekt in dieser Größenordnung sind typischerweise drei Personen von unserem Unternehmen beteiligt. In diesem Fall habe ich die Projektleitung, und es sind noch zwei Kollegen beziehungsweise Kolleginnen beteiligt, die für verschiedene Modellierungen mitarbeiten.