Die Alpla-Gruppe aus Vorarlberg zählt mit einem Umsatz von 4,7 Milliarden Euro im Jahr 2023, 23.300 Mitarbeitenden weltweit und 196 Produktionsstätten in 47 Ländern zu den führenden Unternehmen der Kunststoffverpackungsbranche. Als das Familienunternehmen 1955 in Hard am Bodensee gegründet wurde, war "Plastik" – ein Begriff, der im Firmennamen steckt – noch weitgehend neutral oder positiv besetzt. Heute hingegen ist Kunststoff im Kontext der Nachhaltigkeit stark umstritten. Alpla begegnet dieser Herausforderung mit seiner "4R"-Strategie.

Diese vier "R" stehen für Reduce, Reuse, Recycling und Replace. Ziel ist es, die von Alpla hergestellten Verpackungen wie Flaschen, Verschlüsse, Spritzgussteile und Tuben mit weniger Materialeinsatz dünnwandiger zu gestalten, wiederverwendbar zu machen – wie beispielsweise durch die jüngst vorgestellte Mehrwegflasche für Kosmetikprodukte – und das Recycling zu fördern. Unter "Replace" versteht Alpla etwa die Entwicklung einer Papierflasche, an der das Unternehmen seit 2019 arbeitet, sowie kompostierbare Kaffeekapseln. Dieser Aspekt wird bei Alpla sehr ernst genommen, auch aus Gründen des Wettbewerbs: Sollte jemals ein Material entwickelt werden, das Kunststoff vollständig ersetzen kann, möchte Alpla eine führende Rolle dabei spielen. Aktuell liegt jedoch der Fokus vor allem auf den Bereichen Reduce und Recycling.

