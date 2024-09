INDUSTRIEMAGAZIN: Wo stehen Österreichs Unternehmen derzeit bei der Implementierung von KI in den Lieferketten?



Gundula Pally: Vor rund fünf Jahren kam mit Predictive Analytics KI erstmals in Unternehmen an, spielte aber eine untergeordnete Rolle. So richtig Fahrt aufgenommen haben Überlegungen zur Nutzung von KI in den Unternehmen und in den Lieferketten erst in den vergangenen zwei Jahren durch das Aufkommen von GEN AI (Generative AI). Unternehmen beschäftigen sich derzeit intensiv mit KI-Anwendungen, aber in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Eine Roland Berger Studie zeigte, dass 82 Prozent der Befragten eine Produktivitätssteigerung von mindestens sechs Prozent durch KI-Modelle für realistisch halten. Die Umsetzung variiert von Branche zu Branche.

In den „klassischen“ Branchen, die ein wenig die Vorreiterrollen haben, wie die Automobilindustrie, begann man rascher sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dennoch stehen wir insgesamt noch am Anfang eines Prozesses in unterschiedlichen Abstufungen. Es gibt Stand heute kein Unternehmen, von dem ich sagen würde, dass es KI-Anwendungen vollumfänglich nutzt und große Use Cases implementiert hat. Doch der Auftakt ist gemacht. Das Ausschöpfen dessen, was derzeit möglich ist und noch möglich sein wird, ist in der Entwicklung.





Wie kann KI Einkaufsorganisationen dabei unterstützen, strategische Entscheidungen zu treffen und ihre Effektivität im Hinblick auf Kosteneinsparungen und Lieferantenauswahl zu maximieren?



Pally: Ein anschauliches Beispiel ist die Nutzung der KI, um Lieferantenverhandlungen vorzubereiten. In der Vergangenheit gab es Einkäufer, die vor Verhandlungen alle möglichen Marktinformationen recherchierten. Geopolitische Entwicklungen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wirtschaftliche Ereignisse, die Großwetterlage, Energiekosten und verschiedenste andere Faktoren, die einen Einfluss auf den Einkauf, die Preisgestaltung und die Lieferkette haben können.



Natürlich konnten „klassische Einkäufer“ nur einen begrenzten Teil aller generell verfügbaren Daten effizient nutzen. Hier kommt jetzt die KI ins Spiel, die als Co-Pilot Wissen aus der ganzen Welt akkumuliert, in verwertbare Form bringt und dadurch eine sinnvolle Nutzung ermöglicht. Einkäufer haben so einen verlässlichen, nahezu allwissenden Research-Assistenten und können fokussiert die Informationen interpretieren, ohne sie manuell zusammenstellen zu müssen. Die KI kann alternativ auch zum Sparringpartner werden, um mögliche Szenarien entlang verschiedener Entscheidungswege aufzuzeigen.