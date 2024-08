Das Besondere an allen drei Prozessortypen ist die sogenannte NPU, die Neural Processing Unit. Sie ist eine Art hochspezialisierter Prozessor, der aufgrund seiner speziellen Struktur KI-Berechnungen bis zu 10.000-mal schneller durchführen kann als Grafikprozessoren (GPUs), die bisher üblicherweise für diese Aufgaben herangezogen wurden. Die Chips schaffen 55 Billionen Operationen pro Sekunde (TOPS), noch leistungsfähigere Modelle sind bereits in der Pipeline.



Dabei ist die Idee hinter der NPU nicht ganz neu. Sie wurde bereits 1988 erstmals erwähnt, damals im Zusammenhang mit der Entwicklung neuronaler Netzwerke zur optischen Erkennung von Buchstaben. 1989 präsentierte Intel dann ETANN (Electronically Trainable Analog Neural Network) als einen der ersten kommerziellen neuronalen Prozessoren, damals noch basierend auf analoger Technik.



Der Trick der heutigen NPUs liegt in der starken Parallelisierung und einem abgespeckten Befehlssatz. Dadurch eignen sich die Einheiten eher nicht für komplexere Berechnungen, können ihre Stärken jedoch in der Mustererkennung und bei der Ausführung kleinerer, sich wiederholender Aufgaben ausspielen. NPUs gibt es jedoch nicht nur in CPUs: Nvidia integriert diese KI-Booster auch in seinen sehr gefragten Grafikkarten für Workstations.