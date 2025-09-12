Als 2022 die Panzer rollten, verließen auch die großen Autokonzerne Russland. Innerhalb weniger Monate kam es zu einem beispiellosen Exodus: Volkswagen, Renault, Nissan, Toyota, Mercedes, Hyundai und viele andere stellten ihre Produktion ein, froren Investitionen ein oder gaben ihre Werke für symbolische Summen ab. Was einst als Milliardenprojekt begann, endete abrupt – in einigen Fällen buchstäblich für einen Rubel.

Zurück blieben hochmoderne Fabriken, die zu Prestigeprojekten der deutsch-französisch-japanischen Industrie geworden waren. Doch was ist aus diesen Standorten geworden? Wer hat sie übernommen – und welche Fahrzeuge rollen heute (wieder) von den Bändern?

Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Werke, die in den Boomjahren entstanden und nun zu Symbolen des radikalen Bruchs zwischen Russland und dem Westen geworden sind.