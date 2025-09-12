Kaluga war einst ein Zentrum der internationalen Autoindustrie – mit zwei großen Fabriken: Zum einen das milliardenschwere VW-Werk, zum anderen das Joint Venture PCMA Rus von Mitsubishi und Stellantis (damals PSA Peugeot Citroën). Dieses Werk startete 2010 mit einer Jahreskapazität von rund 125.000 Fahrzeugen und produzierte Modelle wie den Mitsubishi Outlander, den Pajero Sport sowie Citroën- und Peugeot-Modelle für den russischen Markt.
Mit dem Ukraine-Krieg 2022 kam der Stillstand. Bereits im Frühjahr stoppte das Werk die Produktion – ohne Zulieferteile war eine Fortsetzung unmöglich. 2023 ging die Fabrik offiziell an das staatliche Forschungsinstitut NAMI, wie zuvor auch die Werke von Renault und Nissan.
Doch die Geschichte nahm eine überraschende Wendung. 2024 startete Russland die Produktion erneut – diesmal unter der Leitung von Automotive Technologies und mit Unterstützung aus China. In Kaluga läuft seither der Citroën C5 Aircross vom Band, basierend auf Bausätzen des chinesischen Staatskonzerns Dongfeng. Technisch ist das Modell praktisch identisch mit dem Original – nur fehlt die Zustimmung von Stellantis.
Für den Konzern ist das ein schmerzhafter Kontrollverlust. In den Vorstandsetagen herrscht Zähneknirschen: über die faktische Enteignung des Werks, über die Fortführung einer Modellreihe ohne Lizenz – und darüber, dass ausgerechnet ein chinesischer Staatskonzern Komponenten liefert, obwohl Sanktionen dies eigentlich unterbinden sollten. Offiziell schweigt Stellantis, wohl auch um keinen Konflikt mit China zu riskieren.
Damit ist das Werk in Kaluga vom Symbol internationaler Kooperation zu einem Fallbeispiel für die neue Realität geworden: westliche Hersteller verlieren nicht nur ihre Investitionen, sondern müssen auch mitansehen, wie ihre Modelle unter fremdem Label weitergebaut werden – unterstützt von chinesischen Partnern.
>>> Stellantis streicht seine Wasserstoffpläne, gerät mit schwächelnder E-Offensive und sinkendem Absatz ins Straucheln – und kämpft inzwischen nicht nur um Marktanteile, sondern auch um Vertrauen.