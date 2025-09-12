Russlands Autoindustrie : Von Milliardenprojekten zu 1-Rubel-Deals: Der Exodus westlicher Autobauer aus Russland

12.09.2025
Mit dem Angriff auf die Ukraine kam für die internationale Autoindustrie in Russland das abrupte Ende. Volkswagen, Renault, Toyota, Mercedes und viele andere gaben ihre Werke für symbolische Summen ab, Milliardeninvestitionen lösten sich in Luft auf. Zurück blieben hochmoderne Fabriken, die heute von russischen Investoren und chinesischen Partnern genutzt werden – ein radikaler Bruch, der die Kräfteverhältnisse auf dem russischen Automarkt dauerhaft verschoben hat.

Russland stellt neue GAZ Modelle vor

Ausstellung von GAZ-Modellen in Russland: Der traditionsreiche Hersteller aus Nischni Nowgorod profitiert indirekt vom Rückzug westlicher Autobauer – doch trotz voller Schauräume bleibt die Zukunft der russischen Autoindustrie ungewiss.

Dominique Otto