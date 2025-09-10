Russlands Autoindustrie : Lada in der Krise – Russlands Automarkt zwischen Boom, Bruch und Bedeutungsverlust

10.09.2025
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Russlands Automarkt steckt in seiner tiefsten Krise seit Jahrzehnten. Einst verkaufte das Land fast drei Millionen Neuwagen im Jahr und konkurrierte mit Deutschland um die Spitze in Europa. Heute drohen selbst Branchenriesen wie Lada Kurzarbeit. Vom Symbol nationaler Stärke ist die Marke zum Sorgenkind einer ganzen Industrie geworden – während chinesische Hersteller die Lücken füllen.

Inhalt

Lada produktion

Produktion des Lada Largus LCV im AvtoVAZ-Werk Toljatti: Noch laufen die Bänder, doch ab dem 29. September soll die Belegschaft in Kurzarbeit geschickt werden – ein Sinnbild für die Krise des russischen Automarkts.

- © AVTOVAZ

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 9,90
Erstveröffentlichung
10.09.2025
Letzte Aktualisierung
10.09.2025
Dominique Otto