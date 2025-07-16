Wasserstoff galt lange als Heilsbringer für die Mobilität der Zukunft: emissionsfrei, sauber, reichlich vorhanden. Doch trotz vieler Pilotprojekte und großer Ankündigungen bleibt der Durchbruch aus. Der Rückzug von Stellantis zeigt: Die Realität holt die Vision ein. Warum kommt der Wasserstoffantrieb nicht in Fahrt?

Der Traum vom sauberen Tanken – und seine Realität

Wasserstoff klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Bei seiner Nutzung entsteht nur Wasserdampf, keine Emissionen. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn bevor Wasserstoff überhaupt getankt werden kann, muss er unter hohem Energieeinsatz hergestellt werden – meistens aus fossilen Quellen wie Erdgas. Das macht ihn überraschend schmutzig.

Tatsächlich stammen über 99 Prozent des weltweit produzierten Wasserstoffs aus klimaschädlicher Herstellung. Nur ein Bruchteil ist sogenannter „grüner Wasserstoff“ aus erneuerbaren Energien – und der ist teuer und ineffizient. Selbst mit Windstrom erzeugter Wasserstoff ist heute klimapolitisch kaum besser als Benzin.

Kein Netz, kein Nutzen – das Infrastruktur-Dilemma

Ohne Tankstelle kein Tank. Und genau hier liegt das nächste Problem: Das Wasserstoffnetz ist ein Flickenteppich. In ganz Deutschland existieren gerade einmal rund 95 Wasserstofftankstellen, in Österreich existieren laut Autoservice.at lediglich fünf – fast alle in Metropolregionen. Europaweit sieht es kaum besser aus.

Hersteller und Verbraucher stehen sich damit gegenseitig im Weg: Ohne Fahrzeuge lohnt sich kein Ausbau der Infrastruktur. Ohne Infrastruktur kaufen aber auch keine Kunden ein Wasserstoffauto. Der berühmte Henne-Ei-Effekt – nur ohne Ausweg.

Schwer zu bändigen – die Tücken der Technik

Wasserstoff ist das leichteste Element im Periodensystem – und zugleich eines der schwierigsten in der Handhabung. Um es als Treibstoff zu nutzen, muss es auf 700 Bar komprimiert werden. Dafür braucht es teure Spezialtanks und höchste Sicherheitsstandards.

Und auch die Brennstoffzellen selbst sind komplexe Hochtechnologie: Ihre Kerne bestehen aus Membranen, die mit seltenen Edelmetallen wie Platin und Iridium beschichtet werden. Diese sind teuer, selten – und geopolitisch heikel: über 90 Prozent der Produktion entfallen auf Russland und Südafrika. Die globale Produktion reicht bei weitem nicht aus, um einen Massenmarkt zu bedienen.

Effizienz schlägt Eleganz – Elektro bleibt vorne

Selbst wenn Wasserstoff klimaneutral produziert werden würde, bleibt eine zentrale Frage: Warum den Umweg gehen?Grüner Strom lässt sich direkt in einem Elektroauto nutzen – ohne Umwandlungsverluste durch Elektrolyse, Speicherung, Transport und Rückverstromung in der Brennstoffzelle.

Die einfache Rechnung vieler Experten: Ein E-Auto kann mit derselben Menge Strom drei- bis viermal weiter fahrenals ein Wasserstoffauto. In einer Welt, in der Energie knapp und teuer ist, ist Effizienz ein schlagendes Argument.

Wasserstoff bleibt Spezialist – nicht Generalist

Für bestimmte Anwendungen – etwa schwere Lkw, Züge ohne Oberleitung oder Industrieprozesse – mag Wasserstoff auch künftig eine wichtige Rolle spielen. Doch im Pkw-Sektor bleibt er eine Nischenlösung mit hohem Aufwand und geringem Nutzen. Der Ausstieg von Stellantis ist daher nicht nur eine Konzernentscheidung – sondern ein Signal: Die Zukunft der Mobilität wird elektrisch, nicht gasförmig.