Auch Produktionsseitig unterscheidet sich das Lkw-Geschäft prinzipiell vom Pkw-Bereich – auch bei Daimler Truck.

Während Pkw-Hersteller auf hochstandardisierte Plattformen setzen, um mehrere Modelle effizient auf einer Basis zu fertigen, dominiert bei Nutzfahrzeugen die Maßanfertigung. Ein Fernverkehrs-Sattelzug für die USA, ein Baustellenkipper für Südafrika oder ein Stadtlieferwagen für Tokio – jeder Lkw wird auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten.

Die LKW-Hersteller arbeitet deshalb nicht mit starren Plattformen, sondern mit modularen Baukästen: Motoren, Achsen, Fahrerhäuser und Softwarearchitektur lassen sich je nach Markt, Antriebstechnologie oder Einsatzgebiet flexibel kombinieren. Das sorgt für größere Vielfalt, aber auch für höhere Komplexität in der Produktion. Der Spielraum für Skaleneffekte ist geringer – umso wichtiger wird die weltweite Harmonisierung von Kernkomponenten wie Getrieben oder E-Systemen, wie sie Daimler Truck mit der „Global Powertrain“-Strategie vorantreibt.

Mit der Global Powertrain Platform versucht Daimler Truck, diese strukturelle Komplexität in den Griff zu bekommen – und gleichzeitig die Skalierbarkeit zu erhöhen. Ziel ist es, zentrale Antriebskomponenten wie Motoren, Getriebe und Achsen weltweit zu vereinheitlichen, unabhängig von Marke oder Region. Ob ein Truck in den USA fährt, in Indien oder Europa – unter dem Fahrerhaus arbeitet zunehmend dieselbe technische Basis. Das senkt nicht nur Entwicklungs- und Produktionskosten, sondern erleichtert auch die Einführung neuer Technologien wie Batterie- oder Wasserstoffantriebe. In einer Branche, in der jeder Kunde andere Anforderungen stellt, soll so ein Mindestmaß an Standardisierung für industrielle Effizienz sorgen – ohne die nötige Flexibilität im Fahrzeugbau zu opfern.