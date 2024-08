Carola Richter, Vorständin und Leiterin der Metal Forming Division, betonte, dass die voestalpine durch diese Investition ihre Produktion in unmittelbarer Nähe zu den Kunden ansiedeln kann. „Wir setzen damit unser Follow-the-Customer-Prinzip in strategisch wichtigen Märkten erfolgreich fort.“ Zusätzlich hat der Konzern kürzlich eine neue Produktionshalle in Shelbyville, Kentucky, in Betrieb genommen, die ebenfalls auf die Herstellung von Rohr- und Profilkomponenten spezialisiert ist.

Ein zentraler Grund für die Expansion in die USA ist die Nähe zu wichtigen Märkten. Die USA zählen zu den größten Verbrauchern von Stahlprodukten weltweit, insbesondere in den Bereichen Automobilbau, Luftfahrt, Bauwesen und Energiewirtschaft. Mit der Eröffnung neuer Standorte kann voestalpine seine Kunden in Nordamerika schneller und effizienter beliefern, was nicht nur die Lieferketten optimiert, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA sind zudem von Schwankungen geprägt, insbesondere durch die Einführung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte durch die US-Regierung in den vergangenen Jahren. Durch die Produktion direkt vor Ort kann die voestalpine diese Zölle umgehen und somit kostengünstiger produzieren. Dies ist ein erheblicher Vorteil in einem Markt, der stark durch Preiswettbewerb gekennzeichnet ist. Die USA verfügen außerdem über einen vergleichsweise günstigen Zugang zu Rohstoffen und Energie, insbesondere durch die Schiefergas-Revolution, die die Energiekosten erheblich gesenkt hat.

Die Metal Forming Division bedient unter anderem die Automobilindustrie, Lagertechnik, Straßensicherheit, erneuerbare Energien sowie den Bau- und Maschinenbau. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte dieser Unternehmensbereich mit fast 11.600 Mitarbeitenden einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 301 Millionen Euro.

Der Linzer Stahlkonzern musste im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 einen erheblichen Rückgang beim Gewinn hinnehmen. Das Unternehmen teilte mit, dass der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um nahezu 30 Prozent auf 150 Millionen Euro gesunken ist. Auch der Umsatz verzeichnete einen Rückgang, von 4,4 Milliarden Euro auf 4,1 Milliarden Euro. Das Quartalsergebnis sei "in dem schwierigen Umfeld, in dem wir uns bewegen, doch ein solides", meinte Konzernchef Herbert