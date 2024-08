Die künftige Geschäftsentwicklung wird maßgeblich von politischen Weichenstellungen und Investitionen in die Verkehrslenkung beeinflusst. Während in den USA der Schwerpunkt auf der Verkehrssicherheit liegt, konzentriert sich die EU auf die Reduktion von Emissionen, und in Lateinamerika steht die Bekämpfung von Staus im Vordergrund. Nach Einschätzung von Kapsch gibt es in Österreich, insbesondere in städtischen Gebieten, noch erhebliches Potenzial zur Verbesserung der Verkehrssteuerung.

>>> Der Autodidakt: Bernhard Bruckner, Kapsch TrafficCom

Ein wichtiger Meilenstein im vergangenen Geschäftsjahr war die im Juli 2023 erzielte Einigung im Schiedsverfahren des Joint Ventures autoTicket mit der Bundesrepublik Deutschland. Diese führte laut Kapsch TrafficCom zu einem Mittelzufluss von 109 Millionen Euro, der sich mit 79 Millionen Euro im EBIT widerspiegelte und die Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 88 Millionen Euro ermöglichte. Die im Mai des Vorjahres mit den Hauptfinanzgläubigern vereinbarte Restrukturierung der Finanzierung wurde bis März 2026 verlängert. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde im November 2023 eine Kapitalerhöhung um 10 Prozent des bestehenden Grundkapitals durchgeführt.