Höher, schneller, weiter: Grenzen lotst Bernhard Bruckner nicht nur bei seinem Sport, dem Triathlon, aus, sondern auch beruflich: "In der Security darf man nicht stehen bleiben, insofern passt der Job super zu meinem Naturell", erzählt der CISO beim Mautsystemehersteller Kapsch TrafficCom. Bruckner nennt sich einen Autodidakten: Er studierte Telekommunikation und Netzwerktechnologien und hängte ein Wirtschaftsstudium an.

Lesetipp: CISOs der Industrie: Die Wächter

Marko Mitterhuber: Der Mann hinter "Greiner Cybercrimes"

Heidelinde Rameder, Borealis: "Kein Nerd-Thema"

Zumtobel-CISO Thurnher: "Mein erster Impuls: Ach, wie langweilig"

Matthias Fischer, ZKW: "Stärken die Human Firewall"





Nach fast einem Jahrzehnt bei Siemens arbeitet er seit 2012 bei Kapsch, seit 2022 leitet der Technologe das dortige CISO Office. Und steht als solcher für den Schutz der Unternehmenswerte ein.

Eine Aufgabe, die ihn erfüllt: Kritische Infrastrukturen in all ihrer Komplexität abzusichern, also alles, was gemeinhin in die NIS2-Direktive hineinfalle, sei für ihn ein Reiz. Als Sicherheitskraft habe er Mehrwert in der Verteidigung für das Gesamtsystem, das Unternehmen, zu schaffen, er müsse dazu auch die Angriffsseite verstehen. Dazu zählen auch jüngere Phänomene wie KI-erstellte Angriffe oder künstlich generierte CEO-Ansagen. Bruckner betreibt mit dem steigenden Bedrohungsausmaß auch zunehmend Influencer-Arbeit: "Sicherheit ist kollektive Verantwortung", sagt er.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!



Folglich berät er Entscheidungsträger, wie man eine bestmögliche Informations- und Datensicherheit erreichen kann. Ob sein Puls steigt, wenn Angriffsmuster sich abzeichnen? Man lerne mit den Jahren eine gewisse Distanz zu Themen herzustellen, sagt Bruckner. "Lieber gehe ich sehr strukturiert mit kühlem Kopf statt überhitzt die Sache an".