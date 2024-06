Johannes Max-Theurer, geschäftsführender Gesellschafter, erklärte in einem Gespräch mit der "Presse", warum das Unternehmen trotz voller Auftragsbücher - 1,2 Mrd. Euro für die Jahre 2025/26 - in die tiefste Krise seiner über 70-jährigen Geschichte geriet. Er führte dies auf einen erheblichen Auftragsstau zurück, der nur langsam abgebaut werden könne. Obwohl Plasser & Theurer in den letzten Jahren internationale Großaufträge, wie z.B. einen Auftrag im Wert von 60 Mio. Euro von der ägyptischen Staatsbahn oder 100 Mio. Euro von der taiwanesischen Staatsbahn, gewonnen hat, fährt das Unternehmen derzeit Verluste ein. Dies sei auf unzureichende Absicherungen gegen die jüngsten Kostensprünge zurückzuführen. "Die Kosten sind uns aus dem Ruder gelaufen", räumt Max-Theurer ein und gesteht: "Auch wir im Management haben sicherlich Fehler gemacht".

Die Liberalisierung des Eisenbahnmarktes und die damit verbundenen regulatorischen Mehraufwände wurden anfangs unterschätzt. Zudem kämpft das Unternehmen mit Konkurrenz aus Fernost, wobei chinesische Wettbewerber nicht davor zurückschrecken, die Produkte von Plasser & Theurer illegal zu kopieren und zu niedrigeren Preisen anzubieten. "Wir reagieren mit Klagen, können aber nicht alles verhindern", so Max-Theurer zu den OÖN.



Trotz der Herausforderungen deuten die Ergebnisse des ersten Quartals auf eine Entspannung hin, und Max-Theurer hofft, dass das Unternehmen in diesem Jahr wieder eine Schwarze Null erreichen kann. Weltweit beschäftigt Plasser & Theurer 5.000 Mitarbeiter in 23 Gesellschaften und erzielt einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro.