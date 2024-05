Anders als Mercedes und Audi litt BMW nicht unter Teilemangel, der die Produktion insbesondere von renditeträchtigen Modellen bei den Stuttgartern und Ingolstädtern ausgebremst hatte. BMW-Chef Oliver Zipse sagt, es habe Störungen gegeben, die sich aber nicht auf die Produktion durchgeschlagen hätten. BMW profitiere davon, etwa über die Initiative Catena X Transparenz über die Lieferkette aufgebaut zu haben und so frühzeitig über mögliche Engpässe informiert zu sein.



Entsprechend ging der Umsatz nur leicht zurück auf 36,6 Mrd. Euro, währungsbereinigt meldete BMW ein leichtes Plus. Die meisten großen Automärkte verzeichneten derzeit Wachstum, aufwärts gehe es vor allem im mittleren Preissegment, erläuterte BMW. Zipse sagt, vor allem in Europa sei das Geschäft stark, in den USA laufe es wie geplant. Rückläufig sei die Nachfrage vor allem nach Premiumautos dagegen in China. Eine Rolle spiele dabei der Modellwechsel beim 5er, der in China gerade erst anlaufe, betonte Zipse. In den ersten drei Monaten verkaufte der Konzern insgesamt 1,1 Prozent mehr Fahrzeuge, vor allem von der Kernmarke BMW. Bei Mini, wo eine Reihe von Modellwechseln ansteht, sowie bei Rolls-Royce lief es dagegen schlechter.