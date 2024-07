Man habe eine "Menge an nüchternem Vertrauen", ließ Nasard wissen, die "Marke Swarovski" sei nie zuvor so stark gewesen wie derzeit. "Schwierig" sei nach wie vor die Situation in China, dem zweitwichtigsten Absatzmarkt nach den USA. Das Konsumentenvertrauen sei dort weiterhin "sehr schwach", die Jugendarbeitslosigkeit hoch, was direkte Auswirkungen auf das Geschäft von Swarovski in China habe. Aber der Rest der Welt sei "gesund", sagte der CEO im selben Atemzug und könne die "Schwäche" in China ausgleichen und "all die Schwierigkeiten" dort "schlucken", wobei Nasard vor allem auf ein kräftiges Wachstum in den USA und erfreuliche Zahlen in Europa, Japan und dem Mittleren Osten hinwies.

Was den Mitarbeiterbestand des Gesamtkonzerns betrifft, der sich auf etwa 18.000 beläuft, betonte der Swarovski-Chef auf Nachfrage, dass dieser stabil bleiben werde - abgesehen von der "natürlichen Fluktuation", die immer vorhanden sei. Dies gelte auch für den Standort Wattens mit rund 3.000 Mitarbeitern, ergänzte der neue Generalmanager Jérôme Dandrieux. Es werde in Tirol keinen größeren Abbau geben, außer den "plus/minus zehn Prozent", die die natürliche Fluktuation mit sich bringe. Dandrieux sprach von "minimalen Anpassungen" in Wattens, das nach wie vor "Herz und Seele" von Swarovski sei und eine "zentrale Rolle für die globale Strategie" spiele. Gleichzeitig verwies der Manager auch auf ein Wachstumsplus in Wattens sowie ganz Österreich.