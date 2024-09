Suzano hat bis Ende 2028 die Option, weitere 15 Prozent der Lenzing-Anteile von der B&C Gruppe zu erwerben. Ungeachtet dessen bleibt die B&C Gruppe langfristig der Hauptaktionär der Lenzing. Zudem wurde eine langfristige Standortsicherung vereinbart, die den Erhalt des Hauptsitzes und des Werks in Lenzing sowie wesentlicher Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten absichern soll. Lenzing bleibt weiterhin an der Wiener Börse gelistet.



Suzano zeigte laut B&C-Aufsichtsratschef Wolfgang Hofer bereits seit mehreren Jahren Interesse an einer Beteiligung an Lenzing. Intensive Gespräche begannen im letzten Jahr und wurden in den letzten Monaten konkreter. „Wir haben immer davon geträumt, einer der Anteilseigner von Lenzing zu sein“, sagte Suzano-Chef Walter Schalka am Mittwoch bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Wien. Suzano sei bereit, einen "wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Lenzing-Geschäftsmodells zu leisten". Sollte Suzano seinen Anteil in den kommenden Jahren von 15 auf 30 Prozent erhöhen, müsste das Unternehmen ein Pflichtangebot an alle Aktionäre unterbreiten. "Es ist nicht unser Ziel, die Mehrheit zu übernehmen", betonte der Suzano-CEO.

Suzano, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, ist der weltgrößte Zellstoffproduzent mit einem Jahresumsatz von über 7 Milliarden Euro und hat ihren Hauptsitz in Brasilien.