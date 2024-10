In Südosteuropa verlangsamt sich das bisher dynamische Wachstum in Rumänien auf 2 Prozent (2025: 2,5 Prozent), während Kroatien mit 3,3 Prozent (2024) und 3,0 Prozent (2025) weiterhin stark zulegen soll. Die sechs Westbalkan-Staaten sollen 2024 und 2025 durchschnittlich um 3,4 Prozent expandieren. In der Türkei wird ein Wachstum von 3,4 Prozent für 2024 und 4,0 Prozent für 2025 prognostiziert.

Für Russland, dessen Wirtschaft stark auf Kriegsproduktion ausgerichtet ist, hat das wiiw seine Prognose um 0,6 Prozentpunkte angehoben. Das BIP soll 2024 um 3,8 Prozent steigen, was das Wachstum von 3,6 Prozent im Jahr 2023 übertrifft. 2025 wird eine Abschwächung auf 2,5 Prozent erwartet. Die Kriegskosten haben kaum Auswirkungen: Das Haushaltsdefizit soll laut wiiw 2024 bei 1,5 Prozent des BIP liegen und 2025 auf 1 Prozent sinken. Zum Vergleich: Österreichs Defizit wird laut Wifo und IHS 2024 bei 3,7 bzw. 3,5 Prozent des BIP liegen.



Die ukrainische Wirtschaft, die 2022 um fast ein Drittel eingebrochen ist, zeigt hingegen kaum Erholung, mit einem Wachstum von 2,7 Prozent in diesem und 3,3 Prozent im kommenden Jahr. Der Fachkräftemangel aufgrund der Mobilisierung von Soldaten und die Zerstörung der Energieinfrastruktur belasten das Land stark. „Im heurigen Winter könnte der Ukraine rund ein Drittel des benötigten Stroms fehlen“, so die Ukraine-Expertin des wiiw, Olga Pindyuk. Angesichts der hohen Kriegsausgaben ist die Ukraine auf westliche Hilfe angewiesen. Das Haushaltsdefizit wird 2025 voraussichtlich bei 35 Milliarden US-Dollar oder rund 16 Prozent des BIP liegen.