Dieter Schwarz, der Gründer der Supermärkte Lidl und Kaufland, ist erneut der reichste Deutsche. Mit einem geschätzten Vermögen von 43,7 Milliarden Euro hat der 85-Jährige die BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt von der Spitze der am Dienstag veröffentlichten Liste der 500 reichsten Deutschen des Manager Magazins verdrängt.



Die Geschwister Klatten und Quandt, die Großaktionäre des Autokonzerns BMW sind, mussten aufgrund eines gesunkenen Börsenwerts von BMW ihren Spitzenplatz abgeben. Bereits im Jahr 2022 hatte Schwarz die BMW-Erben von Platz eins verdrängt.

>>> Österreichs 1.000 Top-Manager

Auf Rang drei der Liste befindet sich wie im Vorjahr die Familie Merck, die die Mehrheit am gleichnamigen Pharma- und Chemiekonzern hält. Insgesamt zählt Deutschland laut der Liste nun 249 Milliardäre – ein Anstieg um 23 im Vergleich zum Vorjahr und so viele wie noch nie, seit das Magazin im Jahr 2001 mit der Erhebung begonnen hat. Zu den Top Ten gehören weiterhin die Familien Albrecht und Heister, die hinter den Discounter-Riesen Aldi Süd und Aldi Nord stehen.



Die Recherche für die Liste erfolgt durch das Manager Magazin unter anderem in Archiven und Registern sowie durch Informationen von Vermögensverwaltern, Anwälten und Bankern. Laut der Untersuchung stieg das Gesamtvermögen der Top 500 seit dem letzten Jahr um 53 Milliarden Euro auf rund 1,1 Billionen Euro – ein „neuer Rekord“ in absoluten Zahlen.