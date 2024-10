Vielmehr baut er auf über 60 Jahren an Wissen und umfangreichen Daten zu Hunderttausenden bereits getesteten Verbindungen auf. Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen spielen hierbei eine zunehmend wichtige Rolle, insbesondere wenn es darum geht, diese Datenmengen zu analysieren und potenzielle Verbindungen zu identifizieren, die auf das Zielprotein passen könnten.

Lead-Identifikation

In der Lead-Identifikation und -Optimierung, also der Suche und Verfeinerung von Verbindungen, die das Zielprotein beeinflussen, kommen KI-gestützte Systeme wie ADAM (Advanced Design Assistant for Molecules) zum Einsatz.



ADAM ist ein Design-Assistent, der Moleküle in Echtzeit analysiert und die Bindungsfähigkeit an das Zielprotein sowie mögliche toxische Effekte und andere Eigenschaften vorab bewertet. So können erste Einschätzungen getroffen werden, noch bevor Tests im Labor durchgeführt werden müssen.