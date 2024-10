Unternehmen stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära. Wie so oft wird diese aber nicht allein durch Technologie selbst, sondern durch die Menschen, die sie nutzen und weiterentwickeln, bestimmt. Nicht Maschinen und Algorithmen bestimmen die Zukunft der KI, sondern die Lernbereitschaft, Anpassungsfähigkeit und unsere Zielsetzung, gemeinsam eine Zukunft zu gestalten, die ebenso menschlich wie intelligent ist.



Damit das gelingt, braucht es vor allem auch die richtige Einstellung – und die Zuversicht, dass KI positiv zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Nicht überall in Europa ist diese Rahmenbedingung gegeben. Während gemäß einer aktuellen EY-Umfrage vor allem Schweizer:innen und Italiener:innen positiv gestimmt sind, begegen die Menschen in Österreich, Deutschland und Portugal der KI mit einer gewissen Skepsis.



Um das Potenzial von künstlicher Intelligenz voll auszuschöpfen, müssen Unternehmen Vertrauen schaffen und dem Fähigkeitsaufbau von Mitarbeitenden Priorität einräumen. Dabei ist vor allem der Faktor Jobsicherheit entscheidend: Niemand möchte in wenigen Jahren von einer KI ersetzt werden. Hier sind europäische Arbeitnehmer:innen sehr verunsichert: Insgesamt geben etwas mehr als zwei von drei Befragten an, dass sie erwarten, dass weniger Mitarbeitende benötigt werden, wenn sich KI-Systeme etablieren. Besonders hoch ist der Anteil in Portugal, Spanien, Italien und Belgien, etwas geringer in der Schweiz, Deutschland und den Niederlanden. Österreich bewegt sich im europäischen Mittelfeld – hier gehen 65 Prozent davon aus, dass durch die Nutzung von KI weniger Angestellte benötigt werden.



Wichtig ist in diesem Punkt eine deutliche Differenzierung. Denn dass weniger Stellen benötigt werden könnten, ist nicht zu verwechseln mit Kündigungswellen – im Gegenteil: In Österreich herrscht über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg ein Fachkräftemangel vor, durch den demografischen Wandel und den damit einhergehenden Pensionierungen wird sich dieser in den nächsten noch deutlich verstärken. KI kann zur Lösung dieses Problems beitragen, Mitarbeitende entlasten und Zeit für strategischere Arbeiten schaffen. KI kann und die menschliche Arbeitskraft also nicht ersetzen, sondern ergänzen.



Vertrauen ist die Grundvoraussetzung, um KI in Unternehmen erfolgreich zu implementieren und Mitarbeitende zu motivieren, sich entsprechende KI-Kompetenzen anzueignen. Die Bewertung der KI-Bereitschaft ist daher entscheidend, um Lücken zu identifizieren und Ressourcen effektiv zuzuweisen. Ganzheitlicher Kompetenzaufbau beinhaltet nicht nur Investitionen in Spitzentechnologien, sondern auch die Pflege einer datengesteuerten Kultur und die Förderung von Talenten mit Fachwissen über KI in all ihren Erscheinungsformen, vom maschinellen Lernen bis hin zu großen Sprachmodellen.