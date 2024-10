Siegfried Wolf hat sich als Eigentümer von Steyr Automotive, einem Autobauer, der in den letzten Jahren mehrfach Stellen abgebaut hat, offenbar 107 Millionen Euro an Gewinnen ausgezahlt. Dies berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) am Donnerstag unter Berufung auf den Jahresabschluss 2022. Dieser wies einen Bilanzgewinn von 134 Millionen Euro aus.

>>> Steyr Automotive reduziert Belegschaft weiter – Stellenabbau betrifft 200 Mitarbeiter

Vor rund drei Jahren übernahm Wolf das Werk in Steyr, Oberösterreich, vom deutschen Lkw-Hersteller MAN, der die Schließung plante. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten dort noch etwa 2.000 Menschen, inzwischen ist die Belegschaft auf etwa 1.000 gesunken. Wolfs ursprünglicher Plan, in Kooperation mit dem russischen Gaz-Konzern eine Nutzfahrzeugproduktion zu etablieren, scheiterte aufgrund geopolitischer Entwicklungen.

