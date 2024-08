Der börsennotierte österreichische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) konnte im ersten Halbjahr 2024 nicht an die guten Ergebnisse des Vorjahres anknüpfen: Der Umsatz verringerte sich um 2,2 Prozent auf 294,7 Millionen Euro, während der Nettogewinn um 42 Prozent auf 25 Millionen Euro zurückging, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab.

>>> SBO-Chef Mader: "Der Hunger nach Energie wächst"

Die schlechteren Ergebnisse seien vor allem auf die "Schwäche des US-Markts" zurückzuführen, erklärte Vorstandschef Klaus Mader am Donnerstag gegenüber der APA. Im Gegensatz dazu habe sich die Division Advanced Manufacturing and Services, die in Märkten außerhalb Amerikas tätig ist, "exzellent, sogar besser als im Vorjahr" entwickelt, betonte Mader. Dagegen zeigte sich die auf den nordamerikanischen Markt fokussierte Division Oilfield Equipments schwächer. "Seit ca. eineinhalb Jahren sind die Bohr- und Komplementierungsaktivitäten deutlich zurückgegangen und das spüren wir", so der CEO.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!